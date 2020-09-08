Гродненца, который пришел на митинг в образе Лукашенко и отсидел 7 суток, снова осудили

Источник материала: Tut.by

Гродненца, который пришел на митинг 30 августа в образе Лукашенко и получил за участие в шествии 7 суток ареста, снова осудили. На этот раз — за участие в акции, которая прошла 16 августа. Об этом сообщает сайт «Гарадзенская вясна».



Фото: hrodna.life

Напомним, 32-летний иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович был задержан на митинге в Гродно 30 августа около железнодорожного вокзала. Он получил 7 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии.

6 сентября гродненца должны были выпустить, однако, по данным гродненских правозащитников, суд Ленинского района города дал ему еще 10 суток ареста за участие в акции, которая проходила в областном центре 16 августа. Тогда на улицы города вышли около 40 тысяч человек.