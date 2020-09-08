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Гродненца, который пришел на митинг в образе Лукашенко и отсидел 7 суток, снова осудили
08.09.2020 21:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненца, который пришел на митинг 30 августа в образе Лукашенко и получил за участие в шествии 7 суток ареста, снова осудили. На этот раз — за участие в акции, которая прошла 16 августа. Об этом
Напомним, 32-летний иллюстратор и карикатурист Андрей Янкович
6 сентября гродненца должны были выпустить, однако, по данным гродненских правозащитников, суд Ленинского района города дал ему еще 10 суток ареста за участие в акции, которая проходила в областном центре 16 августа. Тогда на улицы города вышли около 40 тысяч человек.
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Гродненца который пришел на митинг 30 августа в образе Лукашенко и получил за участие в шествии 7 суток ареста, снова осудили. На этот раз за участие в акции, которая...
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