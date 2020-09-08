Гомелю - 878. Что ждет гомельчан в День города

Источник материала: Tut.by

В ближайшую субботу, 12 сентября, гомельчане будут отмечать 878-летие любимого города. Основным центром притяжения по традиции станет набережная Сожа. При этом и в спальных районах будет чему удивиться. Городской журнал «Белка» рассказал , где будут самые-самые люди и площадки.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Самый звучный

На новом участке набережной Сожа у ресторана «Немо» в 12 часов состоится церемония открытия Дня города. Торжественные речи будут, но недолго. После этого дадут концерт заслуженные коллективы города и воспитанники школ искусств, а в 18.30 концертный духовой оркестр Гомеля выступит с премьерой программы «Музыка советского кино». В 21.00 музыкальная программа станет торжественной по репертуару, ведь и закрывать гулянья будут в этом месте.

Самый сильный

В 12.00 на площади Восстания начнется конкурс на звание самого сильного гомельчанина. Обладатель неофициального титула Иван Дусенок недавно «грозился» сдвинуть с места целый поезд. Железнодорожного состава на площади не будет, а вот автомобиль и громадные покрышки организаторы подвезут.

Самый сочный

Климатические изменения и энтузиазм жителей Полесья привели к тому, что уже и в Гомеле проводится фестиваль винограда, причем в четвертый раз. Гомельские виноградари приглашают жителей областного центра в сквер имени А. Громыко. Там же будут работать «Город мастеров» и «Город инклюзии».

Самый вкусный

Организаторы Фестиваля уличной еды просят не перебивать аппетит при выходе из дома — «праздник живота» состоится у скульптурной композиции «Лодочник» и продлится с 10 до 22 часов.

Самый семейный

Также в Гомеле в День города пройдут чемпионат по бомбическому фитболу и семейная игра «Строим город вместе». Начало — в 17 часов на набережной Любенского озера.

Самый зрелищный

В 22.00 на всех районных площадках и в центре города запустят праздничные фейерверки.