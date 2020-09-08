Семейный капитал упал ниже 8600 долларов после скачка курса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Досрочно за получением семейного капитала обратились 21742 семьи, сообщила во вторник пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

По состоянию на 1 сентября в стране было открыто 88285 депозитных счетов для участников программы. Таким образом, почти каждая четвертая семья решила забрать деньги раньше положенного срока.

По информации Минтруда, что большая часть обратившихся (92%) намерена потратить матпомощь на улучшение жилищных условий.

Программа "Семейный капитал" начала действовать в Беларуси в 2015 году. Она была рассчитана на четыре года, однако в 2020-м ее продлили. Цель программы – поддержка многодетных семей: им полагалась выплата в размере 10 тысяч долларов за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка.

В настоящий момент в рамках программы размер семейного капитала составляет 22500 рублей: по актуальному курсу Нацбанка это составляет чуть больше 8530 долларов.

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