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Семейный капитал упал ниже 8600 долларов после скачка курса
09.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 сен – Sputnik. Досрочно за получением семейного капитала обратились 21742 семьи, сообщила во вторник пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
По состоянию на 1 сентября в стране было открыто 88285 депозитных счетов для участников программы. Таким образом, почти каждая четвертая семья решила забрать деньги раньше положенного срока.
По информации Минтруда, что большая часть обратившихся (92%) намерена потратить матпомощь на улучшение жилищных условий.
Программа "Семейный капитал" начала действовать в Беларуси в 2015 году. Она была рассчитана на четыре года, однако в 2020-м ее продлили. Цель программы – поддержка многодетных семей: им полагалась выплата в размере 10 тысяч долларов за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка.
В настоящий момент в рамках программы размер семейного капитала составляет 22500 рублей: по актуальному курсу Нацбанка это составляет чуть больше 8530 долларов.
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Почти каждая четвертая семья решила забрать деньги досрочно – большинство из них заявили, что нуждаются в улучшении жилищных условий.
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