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Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста
09.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста.
Люди стали в сцепку, женщины кричат, когда пытаются выхватить мужчин. Демонстранты отошли непосредственно ко входу на рынок. Они скандируют "Позор!", "Верните наших детей", "Верни Машу!" (имеется в виду похищенная накануне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова).
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 8 сентября. Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста. Сегодня в 18.00 здесь планировался стихийный марш в поддержку...
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