Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста.



Сегодня в 18.00 здесь планировался стихийный марш в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного". К началу акции на площадке возле рынка собралось несколько десятков человек — в основном женщины.



Примерно в 17.53 появился милиционер с громкоговорителем и начал предупреждать о незаконности акции и ответственности по статье 23.34 КоАП. Появились люди в штатском и зеленой форме в балаклавах. Они начали задерживать людей — преимущественно мужчин. В течение пяти минут было задержано около десятка участников акции, сообщает корреспондент БелаПАН. Задержанных сажают в микроавтобусы без номеров.

Люди стали в сцепку, женщины кричат, когда пытаются выхватить мужчин. Демонстранты отошли непосредственно ко входу на рынок. Они скандируют "Позор!", "Верните наших детей", "Верни Машу!" (имеется в виду похищенная накануне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова).



Участников становится больше — приходят в основном женщины.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста Минск, 8 сентября. Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста. Сегодня в 18.00 здесь планировался стихийный марш в поддержку...

Захар Щербаков, БелаПАН.