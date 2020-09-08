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Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста

09.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста.

Сегодня в 18.00 здесь планировался стихийный марш в поддержку репрессированных "Один за всех и все за одного". К началу акции на площадке возле рынка собралось несколько десятков человек — в основном женщины.

Примерно в 17.53 появился милиционер с громкоговорителем и начал предупреждать о незаконности акции и ответственности по статье 23.34 КоАП. Появились люди в штатском и зеленой форме в балаклавах. Они начали задерживать людей — преимущественно мужчин. В течение пяти минут было задержано около десятка участников акции, сообщает корреспондент БелаПАН. Задержанных сажают в микроавтобусы без номеров.

Люди стали в сцепку, женщины кричат, когда пытаются выхватить мужчин. Демонстранты отошли непосредственно ко входу на рынок. Они скандируют "Позор!", "Верните наших детей", "Верни Машу!" (имеется в виду похищенная накануне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова).

Участников становится больше — приходят в основном женщины. 


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. Возле Комаровского рынка в Минске начались задержания участников акции протеста. Сегодня в 18.00 здесь планировался стихийный марш в поддержку...
 
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