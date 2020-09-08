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Возле Национального художественного музея в Минске проходит акция протеста
09.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 сентября. В 18.00 на крыльце Национального художественного музея в Минске собралось несколько девушек, которые демонстративно начали красить губы красной помадой. Это участницы стихийного марша в поддержку репрессированных "Одна за всех и все за одну".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 8 сентября. В 18.00 на крыльце Национального художественного музея в Минске собралось несколько девушек, которые демонстративно начали красить губы красной...
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