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Возле Национального художественного музея в Минске проходит акция протеста

09.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. В 18.00 на крыльце Национального художественного музея в Минске собралось несколько девушек, которые демонстративно начали красить губы красной помадой. Это участницы стихийного марша в поддержку репрессированных "Одна за всех и все за одну".

Одна из девушек по имени Дарья сказала журналистам, что пришла в знак солидарности с Марией Колесниковой, "которую вчера на этом месте украли". На вопрос, не боится ли она задержания, Дарья ответила: "Если она (Мария) не боится, как мы можем бояться?"

Накрасив губы, девушки стали на ступеньках музея.

Утром 7 сентября люди без формы в масках посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марию Колесникову — это происходило возле художественного музея и это видела свидетельница, которая рассказала о произошедшем порталу tut.by. Местонахождение Колесниковой неизвестно до сих пор, к ней не пускают адвокатов.

Акции в поддержку репрессированных проходят и в других местах города.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. В 18.00 на крыльце Национального художественного музея в Минске собралось несколько девушек, которые демонстративно начали красить губы красной...
 
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