Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 сентября. В 18.00 на крыльце Национального художественного музея в Минске собралось несколько девушек, которые демонстративно начали красить губы красной помадой. Это участницы стихийного марша в поддержку репрессированных "Одна за всех и все за одну".



Одна из девушек по имени Дарья сказала журналистам, что пришла в знак солидарности с Марией Колесниковой, "которую вчера на этом месте украли". На вопрос, не боится ли она задержания, Дарья ответила: "Если она (Мария) не боится, как мы можем бояться?"



Накрасив губы, девушки стали на ступеньках музея.



Утром 7 сентября люди без формы в масках посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марию Колесникову — это происходило возле художественного музея и это видела свидетельница, которая рассказала о произошедшем порталу tut.by. Местонахождение Колесниковой неизвестно до сих пор, к ней не пускают адвокатов.



Акции в поддержку репрессированных проходят и в других местах города.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле Национального художественного музея в Минске проходит акция протеста Минск, 8 сентября. В 18.00 на крыльце Национального художественного музея в Минске собралось несколько девушек, которые демонстративно начали красить губы красной...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.