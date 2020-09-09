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Крестный ход в поддержку власти, задержания женщин на акциях и благодарность ОСВОД

09.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31-й день протестов в Беларуси подошел к концу, сегодня страна перешагнет рубеж — месяц послевыборного бурления в общественно-политической жизни. А пока фотослужба TUT.BY предлагает вспомнить самые яркие кадры вторника.


Девушка реагирует на жесткие задержания людей на проспекте Машерова. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

8 сентября началось с того, что в квартиру к одному из редакторов TUT.BY Галины Уласик пришли с обыском и задержали ее дочь Валерию по подозрению в участии в массовых беспорядках. Днем ее начали судить, процесс продолжится сегодня в суде Московского района. Вечером на Комаровской площади, около Национального художественного музея и на проспекте Машерова собрались люди в поддержку Марии Колесниковой. На этот раз неизвестные в балаклавах жестко задерживали даже женщин. Продолжились акции в поддержку Александра Лукашенко: от площади Победы до площади Независимости несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России.


Женщины кричат на сотрудников ОМОНа, которые окружили группу людей возле культурного центра «Корпус» на проспекте Машерова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Женщина плачет во время задержаний участников акции солидарности на проспекте Машерова. Фото: Владимир Гридин, TUT.BY

Следователи выходят из дома редактора TUT.BY Галины Уласик. Как позже стало известно, у силовиков нет претензий к Галине Уласик. Подробнее — здесь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Девушки с красной помадой на губах стоят в сцепке на ступеньках художественного музея в знак солидарности с Марией Колесниковой. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчина успокаивает женщину во время задержания людей на проспекте Машерова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сотрудники ОМОНа задерживают женщин, вышедших поддержать Марию Колесникову. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Акция солидарности в поддержку работников ОСВОДа, которые в воскресенье спасали из Свислочи митингующих и после оказались на Окрестина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчина несет флаг во время крестного хода от площади Победы к площади Независимости, на котором собрались сторонники Александра Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На площади перед Комаровским рынком сотрудники ОМОНа, неизвестные в балаклавах и форме без знаков отличия и мужчины в штатском задерживают участницу акции. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Участники крестного хода в поддержку Александра Лукашенко несут распятие, икону и государственные флаги по проспекту Независимости в центре Минска. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мужчина в штатском и неизвестные в форме без знаков и в балаклавах заносят человека в автозак на проспекте Машерова. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Плакат в поддержку Марии Колесниковой остался на земле после столкновения силовиков с участниками мирной акции солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Фотослужба TUT.BY предлагает вспомнить самые яркие кадры вторника.
 
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