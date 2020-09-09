Изображение Колесниковой с порванным паспортом появилось на стене дома в Минске

Источник материала: Tut.by

После истории о разорванном паспорте Марии Колесниковой на границе, художник-иллюстратор Анна Редько создала изображение под советский плакат «Родина-мать зовет», который уже вечером проецировали на стенах домов в Минске.



Фото: читатель TUT.BY, фасад дома микрорайона «Дружба»

Помните, мы показывали , как белорусы стали транслировать на фасадах домов бчб-флаги, герб «Погоня», выступление Виктора Цоя, проекцию в поддержку бастующих на МТЗ. Сегодня, после истории о том, как Мария Колесникова разорвала свой паспорт при « прорыве границы », художница из Бреста Анна Редько изобразила Марию Колесникову в роли героини советского плаката «Родина-мать зовет!». Только вместо листка с военной присягой у Марии — разорванный паспорт, вместо лозунга — подпись «Родина, Маш, зовет!».

Изображение быстро пошло в народ, уже вечером проекция плаката была на стене в микрорайоне «Дружба» в Минске, а также еще на одном из фасадов в Малиновке.



Фото: читатель TUT.BY