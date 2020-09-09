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Изображение Колесниковой с порванным паспортом появилось на стене дома в Минске
09.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После истории о разорванном паспорте Марии Колесниковой на границе, художник-иллюстратор Анна Редько создала изображение под советский плакат «Родина-мать зовет», который уже вечером проецировали на стенах домов в Минске.
Помните, мы
Изображение быстро пошло в народ, уже вечером проекция плаката была на стене в микрорайоне «Дружба» в Минске, а также еще на одном из фасадов в Малиновке.
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После истории о разорванном паспорте Марии Колесниковой на границе, художник-иллюстратор Анна Редько создала изображение под советский плакат «Родина-мать...
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