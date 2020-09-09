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«Можно караоке включать, не мешая соседям». Как живется в домах, которым сто лет
09.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси немало домов, возведенных еще до Великой Отечественной войны. Они застали не одну смену эпох. Центральное отопление заменило печки, коммуналки превратились в отдельные квартиры — но сами здания продолжают хранить житейские легенды предыдущих поколений. Вместе с производителем керамического кирпича
«Каждый кирпич был завернут в отдельную бумажечку»
В Молодечно по адресу Машерова, 2, живет уже четвертое поколение семьи Кривкиных-Черниковичей. Первым сюда еще в 1965 году заселился Тимофей Кривкин. В 20-х годах прошлого века в районе Геленово под Молодечно начали строить военный городок для 86-го пехотного полка Войска Польского (до 1939 года Молодечно, как вся западная Беларусь, входил в состав Польши. — Прим. TUT.BY). Внучка Тимофея Кривкина Елена Черникович рассказывает:
— Наш 27-квартирный дом и такой же по другую сторону улицы возводили как общежития для старших офицеров. Между ними стояла триумфальная арка с каменными львами. В 1960-х годах арка стала мешать городскому транспорту — ее снесли, а знаменитых львов перевезли в поселок Березинское Молодечненского района. Они до сих под стоят там в парке. Зеркальный дом несколько лет назад покрасили в розовый цвет. Только наш сохранил свой оригинальный внешний вид.
По словам историка Владимира Садовского, проект дома в стиле функционализма подготовил варшавский архитектор Ян Кукульский в начале 1930-х. Дом по такому же проекту есть в Поставах. Кирпич для строительства в Молодечно доставляли из центральной Польши. Отец Елены Тимофей Кривкин-младший был знаком с человеком, возившим эти брикеты для стройки на своей телеге:
— Он рассказывал, что каждый кирпич был завернут в отдельную бумажечку. Нижний этаж складывали из особо прочного каленого кирпича, который сложно разбить. Остальные — уже из кладочного с добавлением цемента. На каждом кирпиче стоит клеймо. В 1944 году в дом попало несколько боевых снарядов, но стены выдержали. Самые крупные прорешины после войны заложили, на фасаде видны участки из кирпича посветлее. А одна выбоина так и осталась в память о тех днях.
В доме только «однушки» и двухкомнатные квартиры. Тимофей Кривкин объясняет: в «двушках» жили офицеры, которым по статусу положен денщик (солдат, который выполнял личные услуги. — Прим. TUT.BY). Денщику выделяли проходную комнату, а офицер мог запирать свою на ключ.
В послевоенное время квартиры в бывшем офицерском общежитии превратились в коммуналки. Их быстро расселили: дом считался элитным. В 1950-е годы квартиры в нем давали городскому начальству. Тимофей Кривкин-старший был главным агрономом Молодечненского района.
— Соседями были председатель райисполкома, судья, начальник отдела милиции, директора банка, рынка, мясокомбината, комиссар партизанского отряда. Во дворе стояли беседки, где играли в домино и карты, отмечали всем двором праздники. За беседками были небольшие огородики: кто лук с картошкой растил, кто виноград высаживал, клумбы и фруктовые деревья заводил. По осени огороды убирали, и дети строили шалаши. Весело было! — вспоминает Тимофей Кривкин-младший.
Под домом есть бомбоубежище. По мнению краеведа Владимира Садовского, его построили в 1950-х. Укрытие проходит под двумя из трех подъездов. В соседний двор от него ведет подземный ход. Выход сейчас закрыт, чтобы в дом не пробрались посторонние.
— Я могу долго рассказывать про дом и окрестности, ведь с ним связана жизнь всей нашей семьи. Был момент, когда отца перевели в Минск, но через год наша семья обменяла квартиру в столице на жилье в родном доме, — делится Тимофей. — Мы успели пожить в разных подъездах, пока наконец не остановились в нынешнем. Женившись, я уехал отсюда, но через три года вернулся вместе с семьей. Дочь, выйдя замуж, тоже переехала. Но четыре года назад в соседнем подъезде продавалась квартира, и она решила не упускать возможность возвратиться в дом детства.
«Я балдею от энергетики всего этого»
Тимофей Кривкин-младший проводит нас по квартире и рассказывает, как интересно была устроена кухня:
— В стене возле окна сделан специальный «холодный» шкаф — этакий прообраз холодильника. Они сохранились практически во всех квартирах, а вот печек на кухне ни у кого не осталось. В 1930-х готовили на открытом огне. Над плитой размещался 200-литровый бак. Там вода нагревалась, а потом по змеевику подавалась в ванную комнату. Бак был обложен кусками пробкового дерева, чтобы дольше сохранялось тепло.
Сами ванны были сидячими. Некоторые соседи не заменили их до сих пор: в старинном доме у санузла маленькая площадь. Часть этого пространства занимают ответвления канализационных труб.
— Оригинальные польские трубы сделаны продуманно: они оцинкованы снаружи и изнутри, стыки заделаны льном, пропитанным смолой, и зачеканены свинцом. Столько десятилетий стоят и ни разу не подвели, не забились.
Печи были не только в ванной, но и в комнатах. В 1960-х к дому подвели центральное отопление — их стали разбирать, чтобы в освободившиеся ниши встраивать шкафчики. Отказался от этой идеи только Тимофей Кривкин-старший.
— Я благодарен отцу за оставленную печь. Мы ее постоянно в межсезонье топим. Строители над дымоходами еще сто лет назад поставили деревянные надстройки с ребрышками, чтобы ни ворона залететь ни смогла, ни дождь не залил. На каждую квартиру проведен свой канал. Благодаря этому в квартирах можно поставить действующий камин.
В соседнем подъезде находится квартира молодой семьи Черниковичей. Она пока еще в стадии ремонта, но наши герои решили, что будут по максимуму восстанавливать все, что можно сохранить.
Муж Елены Константин Черникович два месяца реставрировал столетние оконные рамы из лиственницы:
— Пришлось снять шесть слоев краски! Ею были затерты оконные фиксаторы, все собачки были в жутчайшем состоянии, но нам удалось восстановить столетнюю фурнитуру. В углу рамы обнаружили польскую надпись, сделанную химическим карандашом. За это время рамы не покосились, сохранили геометрию. Новые стекла посадили на силикон, а по периметру рам положили резиновый утеплитель. Теперь окна непродуваемые.
Константин планирует снять краску с полуметровых подоконников, отшлифовать их и покрыть маслом. Также семья собирается отреставрировать оригинальный паркет из натурального дуба, который в отличном состоянии сохранился в их обеих квартирах. Елена подчеркивает, что нужно понимать разницу между рухлядью и качеством.
— Я балдею от энергетики всего этого. Чего только стоят оригинальные основания для флагштоков, сохранившиеся над входом! Поэтому мы хотим сохранить то, что было сделано качественно. И так в доме многое потеряно. К примеру, в нашем подъезде сохранились оригинальные перила, а вот у родителей отполированное руками дерево коммунальники уже зачем-то покрасили. До 2010-х годов двор был выложен оригинальной брусчаткой, но недавно ее закатали под асфальт. Уже не восстановишь и гипсовые лепные розетки, которые когда-то были в каждой квартире: в нулевые годы во время ремонтов жильцы их сбивали, потому что считали немодными.
Елена добавляет, что несмотря на всю внешнюю суровость, дом необычайно атмосферный и надежный.
— Надо еще поискать такие стены в 80 сантиметров толщиной, комнаты с потолками до 2,80 метра. Дом простоял сто лет и еще столько же простоит!
«Высота потолков доходит до 3,40 метра»
Минское здание из красного кирпича по адресу Раковская, 20, старше дома из Молодечно на несколько десятков лет. В архивных документах указано, что его строительство начали в 90-х годах XIX века. Про особенности уникального строения рассказывает Андрей, владелец квартиры в этом районе. Делая ремонт у себя дома, минчанин увлекся изучением истории окрестностей, поэтому много времени провел в архивах.
— В советское время эта улица носила имя Островского, но в 1990-е ей вернули историческое название. Раковская — потому что она была частью дороги, ведущей к Ракову, что когда-то был приграничным городом. Если же копнуть еще глубже, выяснится, что на этом месте были валы минского замчища. Неслучайно все дома на Раковской и на пересекающей ее улице Освобождения стоят полуовалом, а затем уходят вниз, к тому месту, где некогда протекала легендарная Немига.
В соцсетях гуляет скан описи Раковской улицы 1911 года, в котором указано, что это здание принадлежало Цейте Уревич. Андрей объясняет: изначально оно возводилось как постоялый двор.
— Сейчас в районе Раковской только три жилых дома (остальные или административные, или переведены в нежилой фонд. — Прим. TUT.BY), а 120 лет назад в этом квартале кипела жизнь. За стеной находился доходный дом этой же владелицы, а здесь останавливались приезжие.
Андрей объясняет, почему среди минчан былой постоялый двор называют домом с мезузой. Так на иврите называется специальный футляр, в который помещают свиток пергамента с молитвой из Торы, а после крепят его к косяку еврейского дома. Историческая дубовая дверь с мезузой украшала единственный подъезд этого дома до конца нулевых. Во время недавнего капитального ремонта дома ее заменили на новую, а оригинал передали в Музей истории и культуры евреев Беларуси.
— Изначально подъезд был проходным, — продолжает рассказ Андрей. — Правда, сама знаменитая дверь долгое время простояла заколоченной. В советское время жители заходили сюда через дверь в арке, но сейчас этот проем заложен, а оставшийся в подъезде проем занял электрощит. Еще раньше пространство со стороны черного входа переделали в котельную. Во время капремонта в доме поменяли все коммуникации, а под ним вырыли подвал и перенесли в этот цоколь теплоузел. Теперь помещение под лестницей пустует.
О гостиничном прошлом до сих пор напоминает планировка: высокая лестница ведет сразу на второй этаж, оттуда в разные стороны расходятся длинные коридоры с множеством дверей — бывшими номерами для постояльцев.
Чтобы понять, как выглядела Раковская улица в 1920−30-е годы, можно пересмотреть советский мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Художник-постановщик Леонид Шварцман родом с Раковской и своих персонажей поселил в город, напоминающий улицу детства.
За 120 лет квартиры в доме не раз переживали перепланировки.
— После революции бывший постоялый дом превратился в коммуналку. Во время Второй мировой войны дом избежал серьезных разрушений: я видел кадры аэросъемки 1944 года, на которых у этого дома можно разглядеть неповрежденную крышу. После войны семьи стали постепенно получать новые квартиры и уезжать, кому-то сразу давали отдельную квартиру в этом доме. И все же последнюю коммунальную квартиру расселили только лет десять назад.
О том, что дом изначально отапливался печами, говорят ниши в квартирах: в начале прошлого века в них хранили колотые дрова. После капремонта в середине 1960-х все печи в доме убрали, но дымоходы сохранились в рабочем состоянии.
По словам собеседника, квартиры под этой крышей очень разные: от 25,5 до 62 квадратных метров. Зато каждая может похвастаться высокими потолками: на первом этаже высота доходит до 3,40 метра, на втором чуть ниже — 3,20. Без лестницы, чтобы повесить шторы, не обойдешься. Для таких стремянок в коридоре второго этажа есть специальная общественная кладовая.
— В доме широкие несущие стены, их толщина порядка 60 сантиметров: можно караоке включать на полную мощь, не мешая соседям, — Андрей продолжает описывать особенности дома. — Благодаря тому, что стены сложены из кирпича, в комнатах тепло зимой и прохладно летом.
Андрей и его гости отмечают ощущение спокойствия в доме и районе:
— В центре европейской столицы спрятался уютный дворик, где все друг друга знают, где практически не бывает посторонних, где можно запросто выйти вечером с чашкой кофе на улицу поболтать за жизнь. В баре на первом этаже собираются молодые дизайнеры, арендующие рабочие помещения в соседнем здании, принадлежащем «Легпрому», художники, актеры, архитекторы. Тут достаточно сплоченное общение, даже Новый год праздновали вместе.
Во дворе в советское время стояли двухэтажные сараи для жителей квартир. В нулевые годы их снесли, а остатки арматуры спрятали под зеленой сеткой. Местные жители уже придумали, как сделать двор привлекательнее.
— Ребята разработали проект, как расписать арку и торец соседнего дома, выходящий во двор. Проект уже одобрен Министерством культуры. Надеюсь, осенью его воплотят.
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В Беларуси есть дома, построенные еще до Великой Отечественной войны. Мы поговорили с их жителями об истории зданий и прошлых владельцах, уникальных особенностях и...
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