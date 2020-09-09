В Ивацевичском районе поисковики 8 лет искали сбитый во время войны бомбардировщик - и нашли

Источник материала: Tut.by

8 лет понадобилось участникам историко-патриотическо-технического отряда «Авиапоиск-Брест», чтобы найти место гибели экипажа советского дальнего бомбардировщика ДБ-3 Ф, который сбили в начале Великой Отечественной войны, пишет Zarya.by .



Фото: ВаськаПилот

За это время в пойме реки Гривды отряд побывал десятки раз, работал и летом, и зимой, порой начиная всё с нуля. Каждый раз возвращаясь на место предполагаемого падения, постепенно сужая район поиска, они верили, что рано или поздно им повезет.

Жителю деревни Плехово Александру Андреевичу Брилю в 1941-м было всего четыре года. Как над их хатой падал самолет, он не видел. О том, что недалеко от их деревни лежит советский бомбардировщик и что тело одного из летчиков было найдено и захоронено, ему рассказал отец.





Уже после войны, в 50-х — 60-х годах, Александр Андреевич часто бывал на этом месте, видел обломки самолета и, когда узнал, что в районе работает «Авиапоиск-Брест», в свои восемьдесят три года вызвался стать проводником отряда.

В первое воскресенье сентября, переправившись на лодке через Гривду и пробившись сквозь заросли камыша высотой в полтора человеческих роста, отряд в очередной раз вышел к точке поиска. За восемь десятков лет местность сильно изменилась, поэтому более четкую зацепку дал уже металлодетектор.





Через несколько часов работы поисковики точно знали, что упавший самолет — это советский дальний бомбардировщик ДБ-3Ф и на какой глубине он находится.

При падении самолета в болото легкие дюралевые фрагменты остались сверху, а моторы и крупные элементы ушли глубоко под землю, поэтому, чтобы поднять их, было решено задействовать тяжелую технику.

К поиску вернулись через неделю. За помощью обратились в Ивацевичское предприятие мелиоративных систем. К просьбе отряда «Авиапоиск-Брест» директор предприятия Михаил Дедок отнесся с пониманием, и в нужный час мощный, гусеничный Hyundai был на месте поисковых работ.





Экскаватор сделал всего несколько заборов грунта, как сразу же появились первые фрагменты самолета. Многие из них хорошо сохранились. Но главный успех — удалось достать двигатели с номерами, по которым можно было узнать, к какой части принадлежал бомбардировщик, и установить членов экипажа.

Сразу же с места событий позвонили российским коллегам — поисковикам отряда «Вымпел» Марии Ивановой и Игорю Михайлюку, которые уже через несколько минут благодаря данным из Центрального архива Министерства обороны РФ сообщили, что найденный самолет из 212-го дальнего бомбардировочного авиационного полка, а экипаж его не вернулся с выполнения боевого задания 24 июня 1941 года.





Удалось узнать и то, кто пилотировал самолет: командир звена лейтенант Иван Николаевич Долголенко, штурман — старший лейтенант Василий Иванович Савенков, стрелок-радист сержант Святослав Васильевич Синельников. Так как лейтенант Долголенко числится захороненным в братской могиле на станции Доманово, а остальные — пропавшими без вести, то поисковики предположили, что тела летчиков могли остаться в упавшем самолете.

Догадки подтвердились, когда вскоре среди обломков нашли человеческие костные останки. Работы пришлось остановить.





Свою задачу отряд «Авиапоиск-Брест» выполнил. Теперь, согласно законодательству, дальнейшим поиском и эксгумацией останков летчиков займутся специалисты из 52-го специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь.

На месте гибели летчиков поисковики планируют установить памятный знак.



