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В Бресте открыли сбор средств в поддержку поисково-спасательного отряда «Ангел». Поможем?

09.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский местный фонд регионального развития открыл благотворительный сбор средств в поддержку поисково-спасательного отряда «Ангел Брест».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пожертвования пойдут на приобретение оборудования, инвентаря и спецодежды. В частности, планируют купить тепловизор и фонарики для поиска пропавших людей в темное время суток.

Реквизиты

Брестский местный фонд регионального развития
ул. Дзержинского, 50−6, к. 40, 224 030, г. Брест, Республика Беларусь
тел.: +375 33 902 00 04
факс: (0162) 50 04 21

УНП 290927621
р/сBY73BLBB31350290927621001008
в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области
г. Брест, ул. Советская 50
код BLBBBY2X
e-mail: info.brest.frr@gmail.com
Назначение платежа: пожертвование

Пожертвования принимаются от юридических и физических лиц, за исключением нерезидентов Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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Пожертвования пойдут на приобретение оборудования, инвентаря и спецодежды.
 
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