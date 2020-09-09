В Бресте открыли сбор средств в поддержку поисково-спасательного отряда «Ангел». Поможем?

Источник материала: Tut.by

Брестский местный фонд регионального развития открыл благотворительный сбор средств в поддержку поисково-спасательного отряда «Ангел Брест».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пожертвования пойдут на приобретение оборудования, инвентаря и спецодежды. В частности, планируют купить тепловизор и фонарики для поиска пропавших людей в темное время суток.

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