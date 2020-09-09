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В Бресте открыли сбор средств в поддержку поисково-спасательного отряда «Ангел». Поможем?
09.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский местный фонд регионального развития
Пожертвования пойдут на приобретение оборудования, инвентаря и спецодежды. В частности, планируют купить тепловизор и фонарики для поиска пропавших людей в темное время суток.
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Пожертвования пойдут на приобретение оборудования, инвентаря и спецодежды.
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