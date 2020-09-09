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Исчезновение Максима Знака, обыск в штабе Бабарико. Что происходит в стране 9 сентября
09.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром на связь перестал выходить член Координационного совета Максим Знак. Он успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово «маски».
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