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Житель Пинска за три дня собрал три 20-литровых ведра грибов. Места не сдает

09.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Пинска Иван за три дня собрал в лесу три 20-литровых ведра. Итог каждого похода в лес — полторы сотни белых, пишет «Медиа-Полесье».


Свои места грибник не раскрывает. Говорит, что в этом году отправился в Ивановский район.

— Нужна удача, чтобы наткнуться на то самое место. Раз поехал, шел по лесу и ничего не мог найти. Уже хотел возвращаться. Наткнулся на один гриб, второй … Целая делянка в грибах. Взял на одном месте 60 штук. Собирать надоело, — рассказал Иван.


Грибы из Ивановского района мужчина проверил в лаборатории — оказались безопасными, без превышения допустимого уровня содержания радионуклидов.

— В позапрошлый сезон пять 3-литровых банок сушеных грибов заготовили. Думаю, в этом году до рекорда недотяну.



 
 
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В этом году за грибами пинчанин ездил в Ивановский район.
 
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