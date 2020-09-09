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Житель Пинска за три дня собрал три 20-литровых ведра грибов. Места не сдает
09.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Пинска Иван за три дня собрал в лесу три 20-литровых ведра. Итог каждого похода в лес — полторы сотни белых, пишет
Свои места грибник не раскрывает. Говорит, что в этом году отправился в Ивановский район.
— Нужна удача, чтобы наткнуться на то самое место. Раз поехал, шел по лесу и ничего не мог найти. Уже хотел возвращаться. Наткнулся на один гриб, второй … Целая делянка в грибах. Взял на одном месте 60 штук. Собирать надоело, — рассказал Иван.
Грибы из Ивановского района мужчина проверил в лаборатории — оказались безопасными, без превышения допустимого уровня содержания радионуклидов.
— В позапрошлый сезон пять 3-литровых банок сушеных грибов заготовили. Думаю, в этом году до рекорда недотяну.
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В этом году за грибами пинчанин ездил в Ивановский район.
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