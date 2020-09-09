Как в минском «дворе перемен». В Жлобине появился БЧБ-«флаг» из лент на заборе

Источник материала: Tut.by

В Жлобине этой ночью появился импровизированный бело-красно-белый «флаг» из лент, сообщают «Сильные новости».





Инсталляция появилась в 17-м микрорайоне между двумя школами — одиннадцатой и двенадцатой.

Ленты провисели всю ночь и в 9 утра все еще находились на месте.





Напомним, вечером 1 сентября жители минского двора на улице Червякова повязали сотни белых и красных ленточек на ограждение у детской площадки. Ленточки снимают, но жильцы домов снова и снова их вешают. Здесь же находится и граффити диджеев перемен, включивших одноименную песню Виктора Цоя в Киевском сквере на официальном мероприятии, проходившем вместо предвыборного митинга Светланы Тихановской. Диджеев в минском дворе закрашивали уже несколько раз, но местные жители снова и снова смывают краску. Минский двор за это уже прозвали «двором перемен».

Теперь заборы с красными и белыми ленточками стали появляться по всему Минску.