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Как в минском «дворе перемен». В Жлобине появился БЧБ-«флаг» из лент на заборе
09.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине этой ночью появился импровизированный бело-красно-белый «флаг» из лент,
Инсталляция появилась в 17-м микрорайоне между двумя школами — одиннадцатой и двенадцатой.
Ленты провисели всю ночь и в 9 утра все еще находились на месте.
Напомним, вечером 1 сентября жители минского двора на улице Червякова
Теперь заборы с красными и белыми ленточками стали появляться по всему Минску.
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Инсталляция появилась в 17-м микрорайоне между двумя школами - одиннадцатой и двенадцатой.
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