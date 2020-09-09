После акции солидарности с Марией Колесниковой в Минске задержали 60 человек

Силовые ведомства перешли к жестким задержаниям в отношении женщин, чего на протяжении последнего месяца в стране не наблюдалось.

Накануне в Минске прошла стихийная акция солидарности с похищенной Марией Колесниковой. Женщина пришли к 18 часам к Комаровскому рынку, чтобы провести показать свою поддержку и потребовать у властей сообщить о местонахождении Колесниковой. Однако ОМОН начал жесткие задержания, не дав собраться толпе. Силовики в балаклавах хватали женщин и тащили в микроавтобусы без номеров. Впоследствии толпа все же попыталась пройти по городу, однако жесткие задержания продолжились на проспекте Машерова, силовики распыляли газ из баллончиков, избивали мужчин, задерживали девушек.

По информации правозащитного центра «Вясна», в Минске 8 сентября было задержано порядка 60 человек, среди которых - 27 женщин. Также был задержан гражданин Израиля.

7 сентября, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Двое последних 8 сентября дали большую пресс-конференцию из Киева, рассказав, что их насильно вывезли из страны. Мария Колесникова на границе разорвала свой паспорт. Ее метонахождение неизвестно до сих пор.