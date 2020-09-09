8 сентября на акциях задержали 121 человека, 106 из них будут ждать суда под стражей

Источник материала: Tut.by

В МВД опубликовали статистику по протестным акция 8 сентября. По данным ведомства, в стране прошли 10 акций, а общее количество участников не превысило 500 человек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержали 121 человека. До рассмотрения в суде под стражей останутся 106 человек.

В милиции отметили, что акции не обошлось без инцидентов.

— На пересечении улиц Красная и проспекта Машерова агрессивно настроенные люди, том числе женщины, обступили одного из сотрудников милиции. Сначала они кричали, провоцировали милиционера, а затем сорвали с него балаклаву, — рассказали в милиции и пообещали, что подобные действия не останутся без внимания.