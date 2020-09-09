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С бассейном и тренажерами. В Лошице вот-вот откроют новый детский сад

09.09.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лошице-9 на днях откроют новый детсад на 230 мест. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В четверг 10 сентября в Лошице откроется новый детский сад № 574 на Михаила Пташука, 15. Возвели его в рекордно короткие сроки — за девять месяцев. Он рассчитан на 12 групп, проектная мощность — 230 мест.

— Предусмотрен бассейн, компьютерный класс и пищеблок, укомплектованный по последнему слову техники, зал с 10 видами тренажеров, — рассказала заведующая дошкольным учреждением Ирина Кузина.

Интересная особенность садика: все дворовые игровые площадки и веранды имеют искусственное резиновое покрытие. Детям будет безопасно играть. Есть спортивная зона и даже беговые дорожки.

— Мы находимся в социальном районе, который стремительно растет, сдаются новые дома. Появление здесь сада — долгожданное событие для молодых родителей, — замечает Ирина Кузина. — Самые маленькие воспитанники уже получили направления. Идет набор детей и в другие возрастные группы. Занятия начнутся 14 сентября. В числе первых ждем двух-трехлетних минчан.

Заведующая назвала изюминкой сада очень просторные помещения и холлы. Кроме того, здесь планируют открыть группу для детей с тяжелыми нарушениями речи. Профиль учреждения дошкольного образования — здоровьесберегающий.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг 10 сентября в Лошице откроется новый детский сад № 574 на Михаила Пташука, 15. Возвели его в рекордно короткие сроки - за девять месяцев. Он рассчитан на 12...
 
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