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«Речь идет уже не только о политике, но и о противостоянии добра и зла». Обращение преподавателей МГЛУ
09.09.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ответ на жесткие задержания студентов в Минском государственном лингвистическом университете преподаватели вуза записали видеообращение, в котором они осуждают действия правоохранительных органов и позицию администрации университета, а также выражают поддержку своим студентам.
Напомним, 4 сентября в МГЛУ
Позже студенты МГЛУ встретились с ректором Натальей Барановой, в вуз к этому времени пришли и родители, которые требовали от администрации вуза защитить своих детей.
— Дорогие студенты и родители, — обратилась Наталья Баранова к присутствующим. — То, что произошло в университете, мы расцениваем как серьезное ЧП. И это было нами совершенно не ожидаемо. Буквально до этого за пять минут я позвонила (называет имена сотрудников) спросить, все ли у нас в порядке в фойе. Мы знали, что вы пойдете петь песню, мы послали туда декана, чтобы каждый поговорил со своими студентами.
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«Речь идет уже не только о политике, но и о противостоянии добра и зла». Обращение преподавателей МГЛУ
В ответ на жесткие задержания студентов в Минском государственном лингвистическом университете преподаватели вуза записали видеообращение, в котором они...
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