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«Хочется простого женского соблюдения Конституции». Лучшие плакаты митингов в Гродно

09.09.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже месяц гродненцы выходят на мирные акции протеста. Как и в других городах, многие из них приносят с собой плакаты. TUT.BY собрал самые креативные.


Шествие 6 сентября в Гродно

19 августа. Акция в поддержку сотрудников табачной фабрики, часть которых планировала начать бастовать. Однако на собрании сотрудники решили, что бастовать предприятие не будет

Митинг на площади Ленина. 19 августа 2020 года

Во время акции 6 сентября 2020 года

17 августа 2020 года. Митинг на площади Ленина

17 августа 2020 года

23 августа 2020 года. Гродненка Ольга Корякина с плакатом с изображением своего молодого человека — Дмитрия Фурманова, который был задержан в Гродно 29 мая вместе с Сергеем Тихановским

Шествие 23 августа 2020 года

23 августа 2020. Площадь Ленина

Акция в Гродно 30 августа 2020 года

17 августа. Сотрудники «Радио Гродно» также вышли на площадь

17 августа 2020 года. Один из митингов на площади Ленина в Гродно

Люди стоят около завода «Гродно Азот», когда рабочие предприятия идут на общее собрание

Одна из женских акций в Гродно

13 августа. Шествие около здания областной филармонии

Гродно. 17 августа 2020 года

17 августа 2020 года

16 августа 2020 года. В этот день в Гродно прошла самая массовая акция в истории города. Тогда на улицы вышло около 40 тысяч человек

15 августа 2020 года

На провластных митингах также были люди с плакатами. Например, вот с таким. Митинг на площади Ленина 22 августа 2020 года на котором выступал Александр Лукашенко. В тот день в Гродно прошел второй митинг. На этот раз сторонников перемен

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Теги: Гродно
 
 
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Уже месяц гродненцы выходят на мирные акции протеста. Как и в других городах, многие из них приносят с собой плакаты.
 
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