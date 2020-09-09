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«Хочется простого женского соблюдения Конституции». Лучшие плакаты митингов в Гродно
09.09.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже месяц гродненцы выходят на мирные акции протеста. Как и в других городах, многие из них приносят с собой плакаты. TUT.BY собрал самые креативные.
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Уже месяц гродненцы выходят на мирные акции протеста. Как и в других городах, многие из них приносят с собой плакаты.
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