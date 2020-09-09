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В Могилеве собираются строить частный медцентр - возле налоговой на бульваре Непокоренных

09.09.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частный медицинский центр планируют строить в районе Заднепровья в Могилеве, пишет mycity.by со ссылкой на начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Владимира Скачека. Площадка дня строительства уже определена — это пустырь возле налоговой инспекции по Октябрьскому району Могилева.


Место строительства частного медцентра. Снимок сделан с помощью сервиса Яндекс. Карты

Если смотреть по карте, то пустырь возле налоговой инспекции — это зеленая зона вдоль улицы Островского. Рядом — остановка «Бульвар Непокоренных».

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для объекта.

Напомним, в августе в Могилеве открылся частный медцентр на улице Бялыницкого-Бирули, инвестором которого выступил гендиректор группы компаний «Газосиликат» Игорь Рачицкий. Месяцем ранее открылся другой частный медцентр на переулке Комиссариатском.

 
Теги: Могилев
 
 
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