В Могилеве собираются строить частный медцентр - возле налоговой на бульваре Непокоренных

Источник материала: Tut.by

Частный медицинский центр планируют строить в районе Заднепровья в Могилеве, пишет mycity.by со ссылкой на начальника управления архитектуры и градостроительства горисполкома Владимира Скачека. Площадка дня строительства уже определена — это пустырь возле налоговой инспекции по Октябрьскому району Могилева.



Место строительства частного медцентра. Снимок сделан с помощью сервиса Яндекс. Карты

Если смотреть по карте, то пустырь возле налоговой инспекции — это зеленая зона вдоль улицы Островского. Рядом — остановка «Бульвар Непокоренных».

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для объекта.

Напомним, в августе в Могилеве открылся частный медцентр на улице Бялыницкого-Бирули, инвестором которого выступил гендиректор группы компаний «Газосиликат» Игорь Рачицкий. Месяцем ранее открылся другой частный медцентр на переулке Комиссариатском.