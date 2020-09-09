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В Могилеве собираются строить частный медцентр - возле налоговой на бульваре Непокоренных
09.09.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Частный медицинский центр планируют строить в районе Заднепровья в Могилеве,
Если смотреть по карте, то пустырь возле налоговой инспекции — это зеленая зона вдоль улицы Островского. Рядом — остановка «Бульвар Непокоренных».
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для объекта.
Напомним, в августе в Могилеве открылся частный медцентр на улице Бялыницкого-Бирули, инвестором которого выступил гендиректор группы компаний «Газосиликат» Игорь Рачицкий. Месяцем ранее открылся другой частный медцентр на переулке Комиссариатском.
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Место будущей застройки - зеленая зона.
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