Проходила мимо, сделала фото - и это пикет? Суд дал 10 суток ареста Валерии Уласик, дочери редактора TUT.BY

Источник материала: Tut.by

9 сентября в суде Московского района продолжили рассматривать дело в отношении Валерии Уласик, дочери редактора TUT.BY, накануне оперативники в гражданской одежде и масках пришли в квартиру семьи с обыском. Валерию обвиняли в участии в несанкционированном пикете, основой послужил ее снимок в соцсети, где она стоит с цветами в руках, а рядом «неустановленная девушка» с плакатом «Эта страна для жизни». Адвокат обращал внимание, что в деле множество нарушений, которые создают опасный прецедент. Судья Ольга Малашенко назначила Валерии 10 суток ареста.



Валерия Уласик Фото: Stand Up Comedy Hall

Согласно протоколу Валерия Уласик 14 августа в неустановленное время приняла участие в несанкционированном пикете: присутствовала по адресу проспект Дзеожинского, 83 в группе граждан, демонстрировала плакат «Эта страна для жизни». Тем самым, по мнению правоохранителей, Валерия нарушила Закон «О массовых мероприятиях». В материалах дела содержится скриншот с ее страницы в Фейсбуке, где Валерия стоит с цветами в руках, рядом девушка держит плакат с той самой надписью.

Валерия заявила в суде, что не признает себя виновной в участии в пикете. Говорит, проходила мимо, увидела девушек с плакатом, сфотографировалась с одной из них и пошла дальше.

Вчера во время судебного заседания стало известно, что в отношении Валерии не был составлен протокол об административном задержании, то есть ее принудительное содержание в Московском РУВД было безосновательным. Кроме того, в материалах имелся рапорт старшего инспектора Московского РУВД Андрея Агейченко, согласно которому он звонил Уласик 5 сентября, приглашал ее в милицию для дачи пояснении, а она отказалась явиться. Валерия пояснила, что ей никто не звонил, что в рапорте указан не ее номер телефона. Также в материалах имеется уведомление, что 5 сентября Валерия Уласик была ознакомлена с тем, что административное дело в отношении нее окончено, однако девушка заявила, что никакого уведомления на самом деле не подписывала.

Сегодня для дачи пояснений в суд явился тот самый участковый Агейченко. От него стало известно, что сигнал по поводу фото Валерии в соцсетях поступил из ГУВД Мингорисполкома. Что касается звонка 5 сентября, милиционер заявил, что ошибся номером и там был женский голос, он не проверил, Уласик ли это

Про подпись ее в протоколе заявил, что она подписалась не 5 сентября, а уже когда ее задержали (это произошло вчера, 8 сентября — Прим. TUT.BY).

Адвокат уточнил, почему участковый решил, что на фото в соцсетях — несанкционированное массовое мероприятие, ведь на снимке видно, что там два человека, плакат на земле стоит. Внятного ответа получено не было. Зато Агейченко принес в суд протокол административного задержания Валерии Уласик, которого еще вчера в материалах дела не было, и как поясняла судья Ольга Мелешевич, «по данным суда, к Уласик такая мера не применялась». Почему протокола не было вчера, когда материалы дела поступили в суд, Андрей Агейченко сказать не может, говорит, задерживал не он, другие сотрудники Московского РУВД. Участковый Данченко, который задерживал Валерию, указал, что она отказалась подписать протокол задержания, сама Валерия говорит, что ей никто не давал документ на подпись, она его вообще не видела.

Адвокат ходатайствовал о немедленном освобождении Валерии Уласик, так как в протоколе задержания не указано, что стало основанием для ее задержания. Защитник Валерии говорит, что единственное доказательство по делу — фотография в соцсети и комментарий к ней, который сотрудник милиции интерпретировал по-своему. Нет доказательств, что конкретно в этом месте проходило мероприятие, не установлена девушка, рядом с которой Валерия стоит на фото, не установлено даже время, когда все происходило, хотя это обязательный пункт в протоколе административного правонарушения. Валерия на фото стоит с цветами, плакат в руках держит другой человек, так что даже сам факт пикетирования вызывает вопрос, поясняет адвокат. По сути, Валерия проходила мимо, сделала фото, возможно ли рассматривать это как пикет? Защитник считает, что суд может создать опасный прецедент, когда фото в соцсетях само по себе, без других доказательств, станет основанием привлечения к административной ответственности. Адвокат настаивал, что в действиях Валерии Уласик нет состава административного правонарушения, поэтому дело должно быть прекращено.

Решение суда — 10 суток ареста. Ранее Валерия всего один раз привлекалась к административной ответственности, в 2017 году, тот штраф давно погашен.

Что касается подозрений по уголовному делу, а вчера сообщалось, что она может быть фигуранткой дела о массовых беспорядках, никаких комментариев Следственный комитет по этому поводу не дает. Неизвестно, на самом ли деле она находится в статусе подозреваемой и в чем суть уголовного дела.