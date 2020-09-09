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Колесникова арестована и находится в СИЗО на Володарского

09.09.2020 15:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О том, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY ее отец Александр Колесников.
 
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сказал Колесников.
 
Основания ареста официально не сообщаются. По мнению отца, ее преследуют в рамках уголовного дела, которое завели в Беларуси после создания КС. Дело возбуждено по статье «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
 
Позже стало известно, что 9 сентября в Минске в квартире Колесниковой прошел обыск. Силовики в балаклавах и гражданской одежде находились в подъезде и не позволяли подойти к двери в квартиру. Они говорили, что "проводятся следственные действия".
 
Мария Колесникова – член Президиума Координационного совета. Ее сподвижников власти либо задержали, либо насильственно вывезли из Беларуси.
 
Ночью 8 сентября Колесникову также пытались выдворить из страны, но на границе она разорвала свой паспорт.
 
7 сентября, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Там отметили, что местонахождение похищенных неизвестно, правоохранительные органы не предоставили информацию о их местонахождении и отрицают свою причастность, подчеркнули в КС.
 
8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».
 
В этот же день прошла акция солидарности в поддержку Марии Колесниковой, наней были задержаны 60 человек. Силовые ведомства перешли к жестким задержаниям в отношении женщин, чего на протяжении последнего месяца в стране не наблюдалось.
 
Утром 9 сентября стало известно, что задержан член президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак. Накануне он в своем аккаунте Фейсбук прокомментировал похищение Марии Колесниковой, отметив, что она переиграла все хитрые планы и вышла победителем из ситуации.
 
После задержания Максима Знака в 11 часов утра последний из оставшихся "на воле" членов Президиума Светлана Алексиевич сообщила журналистам, что в ее дверь звонят, пишет kyky.org. К дому Алексиевич собираются люди. Светлана Алексиевич – единственный Нобелевский лауреат по литературе в истории Беларуси. Ей 72 года, она не ходила на совещания президиума КС по состоянию здоровья.
 
 
Теги: Минск
 
 
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О том, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY ее отец Александр Колесников.  
 
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