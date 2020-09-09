Колесникова арестована и находится в СИЗО на Володарского

О том, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сказал Колесников.

Основания ареста официально не сообщаются. По мнению отца, ее преследуют в рамках уголовного дела, которое завели в Беларуси после создания КС. Дело возбуждено по статье «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

прошел обыск . Силовики в балаклавах и гражданской одежде находились в подъезде и не позволяли подойти к двери в квартиру. Они говорили, что "проводятся следственные действия". Позже стало известно, что 9 сентября в Минске в квартире Колесниковой. Силовики в балаклавах и гражданской одежде находились в подъезде и не позволяли подойти к двери в квартиру. Они говорили, что "проводятся следственные действия".

Мария Колесникова – член Президиума Координационного совета. Ее сподвижников власти либо задержали, либо насильственно вывезли из Беларуси.

Ночью 8 сентября Колесникову также пытались выдворить из страны, но на границе она разорвала свой паспорт.

похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Там отметили, что местонахождение похищенных неизвестно , правоохранительные органы не предоставили информацию о их местонахождении и отрицают свою причастность, подчеркнули в КС. 7 сентября, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь, исполнительный секретарь. Там отметили, что, правоохранительные органы не предоставили информацию о их местонахождении и отрицают свою причастность, подчеркнули в КС.

Антон Бычковский заявил , что член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил , что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением». 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси, что член Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной, ее сподвижники Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине. Между тем заместитель министра внутренних дел Украины, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением». задержаны 60 человек. Силовые ведомства перешли к жестким задержаниям в отношении женщин, чего на протяжении последнего месяца в стране не наблюдалось. В этот же день прошла акция солидарности в поддержку Марии Колесниковой, наней были60 человек. Силовые ведомства перешли к жестким задержаниям в отношении женщин, чего на протяжении последнего месяца в стране не наблюдалось.

задержан член президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак. Накануне он в своем аккаунте Фейсбук прокомментировал похищение Марии Колесниковой, отметив, что она переиграла все хитрые планы и вышла победителем из ситуации. Утром 9 сентября стало известно, чточлен президиума КС и юрист штаба Виктора Бабарико. Накануне он в своем аккаунте Фейсбукпохищение Марии Колесниковой, отметив, что она переиграла все хитрые планы и вышла победителем из ситуации.