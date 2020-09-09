|
Колесникова арестована и находится в СИЗО на Володарского
09.09.2020 15:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
О том, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY ее отец Александр Колесников.
«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», - сказал Колесников.
Основания ареста официально не сообщаются. По мнению отца, ее преследуют в рамках уголовного дела, которое завели в Беларуси после создания КС. Дело возбуждено по статье «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
Позже стало известно, что 9 сентября в Минске в квартире Колесниковой
Мария Колесникова – член Президиума Координационного совета. Ее сподвижников власти либо задержали, либо насильственно вывезли из Беларуси.
Ночью 8 сентября Колесникову также пытались выдворить из страны, но на границе она разорвала свой паспорт.
7 сентября, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска
8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
В этот же день прошла акция солидарности в поддержку Марии Колесниковой, наней были
Утром 9 сентября стало известно, что
После задержания Максима Знака в 11 часов утра последний из оставшихся "на воле" членов Президиума Светлана Алексиевич сообщила журналистам, что в ее дверь звонят,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY ее отец Александр Колесников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)