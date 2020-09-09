«Для доброго настроения». Мингорисполком объяснил, зачем во время протестов транслируют громкие песни

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком ответил, зачем транслирует музыку из громкоговорителей на улицах столицы. С вопросом на этот счет к городским властям обратилась минчанка.

Часто прямо во время протестных митингов на минских улицах включают советскую музыку (и не только). Звук громкий, во время таких трансляций сложно услышать собеседника, он далеко разносится по жилым кварталам. К примеру, 25 августа песня «Потому что мы пилоты» и другие композиции играли над площадью Независимости и после 21.00.

Звучит музыка из громкоговорителей, установленных на общественных зданиях. Например, на Мингорисполкоме или Дворце спорта.

Минчанка Мария рассказала TUT.BY, что написала в Мингорисполком, выразила благодарность за музыку композитора Таривердиева (из фильма «17 мгновений весны»), которая иногда транслируется на улицах.

— Еще я спросила, как узнать заранее время трансляций, чтобы не пропустить. И как можно разнообразить репертуар, ведь даже самая прекрасная музыка со временем надоедает, — объясняет девушка.

Мингорисполком прислал ответ.

Городские власти пишут: музыку известных композиторов решили транслировать «с целью создания положительного и доброго настроения у жителей и гостей столицы, которые выступают в поддержку мира, спокойствия и порядка на территории города».

Мингорисполком объясняет, что сейчас в Минске проходят «несанкционированные массовые мероприятия, организованные с нарушением действующего законодательства».

Правоохранители как городского, так и республиканского уровня, ведут «активную работу по привлечению организаторов, а также других участников этих мероприятий к ответственности за нарушение порядка их проведения».



Фото: читатель TUT.BY

В то же время в Мингорисполком обращаются граждане, которые предлагают нормализовать общественную обстановку в городе.

«Исходя из вышесказанного», музыку и решили транслировать.

Мнение горожанки по усовершенствованию музыкального репертуара пообещали учесть.

Иногда на площади Независимости и у Дворца спорта прямо под музыку проходят задержания, 1 сентября советские песни заглушали молитвы во время крестного хода вокруг Красного костела. В субботу 5 сентября над площадью Независимости разносилась песня, скажем так, и вовсе на любителя — про «ОМОН» группы «Мона Лиза». Вот как это было.