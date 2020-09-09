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В Беларуси 73 402 случая COVID-19. Прирост за сутки - 194 новых инфицированных
09.09.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 73 402 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 71 999 пациентов (плюс 83 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 726 пациентов (плюс пять за последние сутки).
Всего проведено 1 605 547 тестов (8721 за последние сутки).
Напомним, в июне 2020 года количество смертей в Беларуси на 3753 случая
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Выздоровели и выписаны 71 999 пациентов (плюс 83 за последние сутки), за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 726 пациентов (плюс пять за...
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