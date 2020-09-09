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В Беларуси 73 402 случая COVID-19. Прирост за сутки - 194 новых инфицированных

09.09.2020 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 73 402 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 194 новых инфицированных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 71 999 пациентов (плюс 83 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 726 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 1 605 547 тестов (8721 за последние сутки).

Напомним, в июне 2020 года количество смертей в Беларуси на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН.

 
 
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Выздоровели и выписаны 71 999 пациентов (плюс 83 за последние сутки), за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 726 пациентов (плюс пять за...
 
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