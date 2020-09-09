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Колесникову подозревают в попытке захвата власти
09.09.2020 17:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.
Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак 9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», -
«Статус у нее подозреваемой», - сказала она. На какой срок задержана Колесникова, пока не сообщается. Адвокат сказала, что настроение у Колесниковой боевое, она «придерживается тех же заявлений и позиции, что и ранее»
Дело, по которому подозревают Колесникову, квалифицируется ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).
Ранее членов КС вызывали по данному делу, но все они были в статусе свидетелей.
Максим Знак также стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти.
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Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.
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