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Колесникову подозревают в попытке захвата власти

09.09.2020 17:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.
 
Об этом сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казак 9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», - передает TUT.by слова адвоката.
 
«Статус у нее подозреваемой», - сказала она. На какой срок задержана Колесникова, пока не сообщается. Адвокат сказала, что настроение у Колесниковой боевое, она «придерживается тех же заявлений и позиции, что и ранее»
 
Дело, по которому подозревают Колесникову, квалифицируется ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).
 
Ранее членов КС вызывали по данному делу, но все они были в статусе свидетелей.
 
Максим Знак также стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти.
 
 
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Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.  
 
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