Колесникову подозревают в попытке захвата власти

Член Президиума КС Мария Колесникова признана подозреваемой по «делу Координационного совета» - о попытке захвата власти.

Людмила Казак 9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», - передает TUT.by слова адвоката. Об этом сообщила адвокат Колесниковой9 сентября. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», -TUT.by слова адвоката.

«Статус у нее подозреваемой», - сказала она. На какой срок задержана Колесникова, пока не сообщается. Адвокат сказала, что настроение у Колесниковой боевое, она «придерживается тех же заявлений и позиции, что и ранее»

Дело, по которому подозревают Колесникову, квалифицируется ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Ранее членов КС вызывали по данному делу, но все они были в статусе свидетелей.

Максим Знак также стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти.