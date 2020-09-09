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В Витебске на марше задержали экс-милиционера, уволившегося после выборов. Он получил 10 суток

09.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске на марше солидарности 6 сентября задержали бывшего сотрудника Первомайского РОВД Дмитрия Чалова. Он уволился из милиции после президентских выборов и дальнейших событий августа. Мужчина получил 10 суток ареста — предположительно, за участие в несанкционированном мероприятии. Об этом TUT.BY сообщила его жена Карина Чалова.


Марш солидарности в Витебске 6 сентября. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Капитан Дмитрий Чалов проработал в милиции 8 лет: вначале в угрозыске, потом — отделении по гражданству и миграции, а в последнее время был участковым в Первомайском РОВД.

В середине августа Дмитрий Чалов уволился с работы.

— Муж хотел уволиться еще раньше. А после выборов это решение окрепло, — рассказывает Карина Чалова. — Когда начались первые задержания людей на улицах, он стал говорить: «Мне надо что-то окончательно решать с работой». Хотя никаких преступных приказов ему от руководства не поступало. Но однажды Дмитрий шел по улице в форме, и кто-то кричал в его сторону нелицеприятные слова. Муж пришел расстроенный, сказал: «Не могу больше гордиться формой». Подумал еще несколько дней — и решил уволиться.

Срок контракта Дмитрий до конца не отслужил. Жена говорит, что уволили его за прогул: «Не вышел на работу».

6 сентября бывшего милиционера задержали на марше солидарности в Витебске.

— При каких обстоятельствах мужа задержали, я не знаю. Но о том, что его задерживают, он сообщил мне сам. Позвонил буквально на несколько секунд и сказал: «Не волнуйся, я задержан, будет суд», — говорит Карина.

Молодая женщина поясняет, почему ее супруг пошел на мирную акцию протеста:

— Мой муж был там не в качестве оппозиции и не против бывших коллег, к большинству из которых относится с уважением. Он вышел исключительно против жестокости, которая происходила в стране после 9 августа.


Дмитрий Чалов. Фото взято с сайта «Витебского курьера»

8 сентября суд Железнодорожного района Витебска рассмотрел административное дело Дмитрия Чалова — и бывший сотрудник милиции получил 10 суток ареста.

— Дмитрий в ИВС. Я ходила туда не раз, носила мужу передачи. Поначалу вообще боялась туда идти. Но, как оказалось, там адекватные сотрудники, относились ко мне хорошо, помогали заполнять документы. Я впервые столкнулась с такой ситуацией, когда муж в ИВС, разволновалась и забыла спросить, по какой статье его обвиняют. Сегодня собираюсь это уточнить.

По данным УВД, в Витебске 6 сентября задержано более 10 человек. По факту «насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело». По сведениям УВД, «неизвестный нанес удар в область головы сотруднику милиции».

«Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении его применялись физическая сила и спецсредства», — сообщает милиция региона.

В УВД считают, что действиями протестующих «активно руководили модераторы регионального телеграмм-чата, призывая становиться в „сцепку“ и провоцируя тем, что „мирными протестами ничего не решить“».

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске на марше солидарности 6 сентября задержали бывшего сотрудника Первомайского РОВД Дмитрия Чалова. Он уволился из милиции после президентских выборов и...
 
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