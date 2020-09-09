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Из СИЗО № 1 вышел минчанин, которому дали штраф за участие в акции и завели на него уголовное дело
09.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 8 сентября из СИЗО № 1 вышел Антон Шумов. Его и еще трех человек задержали 14 июля — в тот день на улицы Минска вышли люди, не согласные с итогами регистрации кандидатов в президенты. Позже на них завели уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Вчера Антону Шумову изменили меру пресечения: он под подпиской о невыезде и теперь будет дожидаться суда, находясь дома, рассказала TUT.BY его сестра Светлана.
Момент задержания Антона Шумова у KFC на Немиге. Видео: TUT.BY. Политика
Антону Шумову 32 года. Его задержали вечером 14 июля в районе Немиги, где собрались люди, не согласные с решением Центральной избирательной комиссии. Напомним, в тот день ЦИК не зарегистрировал Валерия Цепкало и Виктора Бабарико в качестве кандидатов в президенты.
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Как ранее
В СИЗО № 1 на улице Володарского Антон Шумов пробыл почти два месяца. Во вторник, 8 сентября, ему изменили меру пресечения: вечером он вышел на свободу под подписку о невыезде, рассказывает Светлана.
— Когда будет назначен суд, мы не знаем. Его Антон будет дожидаться дома.
По словам Светланы, ей и ее брату вернули телефоны и другие вещи, которые были изъяты при обыске.
— Сейчас Антон чувствует себя хорошо и физически, и морально, рассказывал, что в СИЗО к задержанным было нормальное отношение. О том, что за последние два месяца произошло в Беларуси, на момент вчерашнего вечера он был еще не в курсе.
Санкции по части 1 статьи 342 УК предусматривают наказание от штрафа и ареста до лишения свободы сроком до трех лет.
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Вечером 8 сентября из СИЗО № 1 вышел Антон Шумов. Его и еще трех человек задержали 14 июля - в тот день на улицы Минска вышли люди, не согласные с итогами регистрации...
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