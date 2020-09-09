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Из СИЗО № 1 вышел минчанин, которому дали штраф за участие в акции и завели на него уголовное дело

09.09.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 8 сентября из СИЗО № 1 вышел Антон Шумов. Его и еще трех человек задержали 14 июля — в тот день на улицы Минска вышли люди, не согласные с итогами регистрации кандидатов в президенты. Позже на них завели уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Вчера Антону Шумову изменили меру пресечения: он под подпиской о невыезде и теперь будет дожидаться суда, находясь дома, рассказала TUT.BY его сестра Светлана.

Момент задержания Антона Шумова у KFC на Немиге. Видео: TUT.BY. Политика

Антону Шумову 32 года. Его задержали вечером 14 июля в районе Немиги, где собрались люди, не согласные с решением Центральной избирательной комиссии. Напомним, в тот день ЦИК не зарегистрировал Валерия Цепкало и Виктора Бабарико в качестве кандидатов в президенты.

По информации столичной милиции, в тот вечер на 115 человек были составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции. В том числе — и на Антона Шумова.

Как ранее рассказывала Светлана, на ее брата составили административный протокол, суд Центрального района назначил ему штраф в 810 рублей, но домой после этого Антон Шумов не вернулся. Оказалось, что он и еще три человека стали подозреваемыми в уголовном деле, которое Следственный комитет возбудил по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженного с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.

В СИЗО № 1 на улице Володарского Антон Шумов пробыл почти два месяца. Во вторник, 8 сентября, ему изменили меру пресечения: вечером он вышел на свободу под подписку о невыезде, рассказывает Светлана.

— Когда будет назначен суд, мы не знаем. Его Антон будет дожидаться дома.

По словам Светланы, ей и ее брату вернули телефоны и другие вещи, которые были изъяты при обыске.

— Сейчас Антон чувствует себя хорошо и физически, и морально, рассказывал, что в СИЗО к задержанным было нормальное отношение. О том, что за последние два месяца произошло в Беларуси, на момент вчерашнего вечера он был еще не в курсе.

Санкции по части 1 статьи 342 УК предусматривают наказание от штрафа и ареста до лишения свободы сроком до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 8 сентября из СИЗО № 1 вышел Антон Шумов. Его и еще трех человек задержали 14 июля - в тот день на улицы Минска вышли люди, не согласные с итогами регистрации...
 
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