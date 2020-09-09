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«Шел на курсы». 8 сентября задержали врача-онколога, который утром должен был оперировать пациента

09.09.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером во вторник, 8 сентября, врачи Иван и Екатерина Ребеко шли на занятия по английскому языку. Но мужчина так и не появился: в районе Машерова в Минске начались жесткие задержания, Иван Викторович успел сообщить ребенку, что находится в Центральном РУВД Минска.


Фото: семейный архив

46-летний Иван Ребеко — доцент кафедры онкологии БЕЛМАПО, врач-онколог-хирург Брестского областного онкологического диспансера. Он из семьи медиков, его отец, Виктор Ребеко, работал онкологом-хирургом, много лет возглавлял Минский городской клинический онкологический диспансер. Жена Ивана Ребеко — кардиолог.

— Я всю ночь не спала! Думала, может, мужа вообще убили. Человека везде нет — и все, — говорит Екатерина Ребеко. — Сегодня утром Иван должен был оперировать, связалась с главврачом, предупредила, что его не будет. Муж два дня в неделю выезжает в Брест на операции — по средам и четвергам.

Екатерина рассказывает, вчера вечером у них с мужем были занятия по английскому языку в International house, в их группе занятия начинались в 19.40. Школа находится на проспекте Машерова, 10.

— На занятие я приехала чуть раньше, решила зайти в кафе, послушать один онлайн курс. А муж еще завозил ребенка на другие занятия, поэтому добирались мы раздельно, — говорит Екатерина Ребеко. — В 19.30 слышу, как сигналят машины, вижу, как люди бегут, кричат, автозаки, люди в балаклавах.

Вечером 8 сентября девушки и женщины вышли в знак солидарности, они хотели поддержать Марию Колесникову. В итоге мирная акция закончилась жесткими задержаниями.

— Люди стали забегать в наше кафе, сразу дверь закрыли, пока я там находилась, никто не вломился, хотя люди в коричневой форме и черных балаклавах стояли прямо за стеклом. В 19.40 мы созвонились с мужем, сказала: «Тут такое творится, не заходи с кафе, иди сразу на английский». Он ответил, что припаркует машину и придет. И все, после этого на связь не вышел, на английский не пришел. В 20.40 Иван дозвонился нашему сыну, просил передать, что находится в Центральном РУВД, с ним все в порядке.

По словам Екатерины, когда она стала выяснять, где находится супруг, в РУВД ответили, что Ивана Ребеко в списках задержанных нет. Не было его и в списках среди тех, кто содержится на Окрестина.

— Где машина, мне тоже было неизвестно, — уточняет Екатерина Ребеко.

Врача отпустили в среду днем.

— Оказалось, омоновцы тащили в автозак девочку, и он заступился за нее, — рассказывает Екатерина.

Какую статью вменяют мужу, она не знает.

В ГУВД Мингорисполкома TUT.BY пояснили, что Иван Ребеко был «задержан в рамках административного процесса и отпущен».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вечером во вторник врачи Иван и Екатерина Ребеко шли на занятия по английскому языку. Но мужчина так и не появился: в районе Машерова начались жесткие задержания,...
 
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