Минкульт повысил статус исторического центра Могилева. Что теперь изменится

Источник материала: Tut.by

Историко-культурный центр Могилева получил вторую категорию и приобрел национальную значимость. Так решило Министерство культуры. Причем новый статус распространяется не только на здания, но также на «планировочную структуру, ландшафт и культурный слой», сообщается на сайте горисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как следует из справки на сайте администрации города, к историческому центру Могилева относятся улицы Первомайская, Ленинская, Пионерская, вал Георгия Конисского.

Надо сказать, что местные историки считают историческим центром Могилева территорию от парка Горького примерно до кинотеатра «Родина». Она также включает в себя комплекс зданий городской больницы. То есть, по мнению историков и краеведов, улицы Первомайская и Пионерская лишь частично входят в охранную зону.

Всего на территории исторического центра находятся 104 памятника архитектуры, два памятника истории и один памятник искусства. Среди самых значимых сооружений — комплекс зданий городской больницы, костел Святого Станислава, бывший архиерейский замок, бывший дом купца Антошкевича, мемориальная арка, здание областного драматического театра, кинотеатра «Чырвоная Зорка» и т.д. Сюда же относят «бывший костел Святого Казимира» — точнее, то, что от него осталось: сейчас это здание хозяйственного назначения на территории филиала «Белтелеком» на улице Болдина.

Что касается смены категории на более высокую, вторую, то глобально это ничего не меняет, пояснил TUT.BY председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. Но — меняется процедура согласования работ, которые будут проводить в историческом центре.

— Зараз згодна заканадаўства працы ў гістарычным цэнтры трэба ўзгадняць не праз упраўленне па ахове спадчыны Мінкульта, як для 3-й катэгорыі, а праз Рэспубліканскую навукова-метадычную раду па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Мінкульце. Таксама прадугледжана папярэдняя экспертыза праектнай дакументацыі ў Нацыянальнай акадэміі навук у гэтым выпадку, — говорит Антон Астапович.

Но есть и нюансы, которые касаются, например, зданий, которые являются историко-культурной ценностью без категории. И как будут обращаться с ними, решают уже специалисты управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры.

— Так што, як бачыце, прынцыповай розніцы няма, — подводит итог председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович.