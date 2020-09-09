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На четверг синоптики объявили оранжевый уровень опасности
09.09.2020 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На первую половину дня 10 сентября синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Утром и днем 10 сентября на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении.
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Утром и днем 10 сентября на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
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