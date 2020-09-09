На четверг синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На первую половину дня 10 сентября синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Утром и днем 10 сентября на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сказано в сообщении.

По предварительному прогнозу , в четверг на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +10…16°С, а днем +15…22°С, по юго-востоку страны будет теплее, и здесь днем +23…26°С.