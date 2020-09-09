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В Минске уволили пожарного, который предупредил людей, где будут снимать БЧБ-флаги

10.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пожарный предупредил жильцов района через чат в телеграме о том, где будут снимать БЧБ-флаги. В итоге его уволили по статье за проступок. Мужчина с увольнением не согласен и намерен добиваться справедливости в суде.


Фото из личного архива Максима Сташуленка

Максим Сташуленок до сегодняшнего дня был командиром отделения пожарной аварийной спасательной части Фрунзенского района в Минске. 8 августа он заступил на дежурство, утром услышал устное распоряжение: его коллег отправляли по нескольким адресам снимать БЧБ-флаги. Максим запомнил два из них — Жиновича, 1, и Голубка, 10. Он написал об этом в одном из телеграм-чатов Фрунзенского района, говорит, что сделал это, чтобы флаги не успели снять или порвать. В итоге люди убрали флаги до приезда МЧС.

— Я не могу смотреть на тот беспредел и терпеть эти приказы, когда нам говорят снимать флаги — резать и рвать их. Это же имущество людей, мне совесть этого делать не позволяет. Я понимал, что это сообщение будет в общем доступе — сначала написал в спешке, потом удалил и написал администратору канала. Но меня вызвали «на ковер» и показали все скриншоты, — говорит пожарный.

По словам Максима, после этого ему предложили написать объяснительную о том, что он «раскрыл государственную тайну, служебную документацию». Пожарный с такими формулировками не согласен и уверен, что ни в чем не виновен.

— Меня выслушали, отпустили, потом вызвали обратно и сказали писать заявление об увольнении по собственному желанию. Я от этого отказался, начальство стало говорить, что могут «пришить статью». Составили акт, что я отказываюсь давать объяснения. И вчера меня сняли с суток в 17.00. Я дождался сменщика и ушел домой.


8 августа утром люди заметили сотрудников МЧС в балаклавах на Жиновича, 1. Фото: телеграм-канал Live News. Кстати, по словам очевидцев из местного чата, на Голубка флаг снимали силовики, пожарные в это время стояли возле машины.

На следующий день Максим пришел на работу, записался в книгу службы, заступил на дежурство. В 12 часов его вызвали к руководству, предоставили приказ об увольнении за совершение проступка (статья 172.6 Положения о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь).

— О моем увольнении у них были формулировки из нашего контракта: дискредитация личности работника МЧС и разглашение информации не для общего пользования. Я не считаю это служебной информацией — никаких фото и видео не было, никакого документа с грифом «секретно» тоже, я просто написал текстовое сообщение, — рассказывает Максим.

Пожарный намерен оспаривать решение в суде, так как не согласен с ним. О своей службе говорит так: нарекания по работе были мелкие, звучали только в устном порядке, но критических нарушений не было. Максим имеет два нагрудных знака, грамоты.

— Поощрений было больше, чем нарушений, — резюмирует он.

«Друзья под окнами пели песни, кричали речовки»


Фото: телеграм-канал «Домбровка-6 — чат квартала»

Максим в разговоре с нами держится бодро, говорит, что его поддерживают коллеги, много людей откликнулось помочь. Но сначала опасался реакции беременной жены — так как у них уже есть один маленький ребенок, семья живет в служебной квартире, где сделали ремонт, а теперь придется выселиться в течение трех дней.

— Я никуда не обращался, я даже просил друзей, чтобы не передавали никуда информацию, чтобы я успел пообщаться с адвокатом, так как я люблю свою работу и хочу восстановиться на службе. Но парни у нас горячие, работают на опережение, — рассказывает собеседник.

Жену, по его словам, перед неприятным разговором тоже подбодрили друзья Максима.

— Друзья под окнами пели песни, кричали речовки, это и меня подбодрило, и жену. Я тоже подготовился — купил букетик цветов. Она восприняла новость нормально, мы же муж и жена! Поддержала, обняла и спросила: «Что мы будем делать дальше?», я сказал, что проснемся утром, будем думать.

Когда нам будет известна позиция МЧС по этому вопросу, мы ее опубликуем.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске пожарный предупредил жильцов района через чат в телеграме о том, где будут снимать БЧБ-флаги. В итоге его уволили по статье за проступок. Мужчина с...
 
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