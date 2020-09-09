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Петришенко предупредил об ответственности за привлечение детей к митингам
10.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Сюжет показали в вечернем эфире на СТВ.
Петришенко также является председателем Национальной комиссии по правам ребенка. Заместитель премьер-министра заявил, что в обязательном порядке будет дана правовая оценка каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия.
— Мы видели примеры школьников 12−13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях, — заявил Петришенко.
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Факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
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