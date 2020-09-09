Петришенко предупредил об ответственности за привлечение детей к митингам

Источник материала: Tut.by

Факты участия детей в несанкционированных митингах получат правовую оценку, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Сюжет показали в вечернем эфире на СТВ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Петришенко также является председателем Национальной комиссии по правам ребенка. Заместитель премьер-министра заявил, что в обязательном порядке будет дана правовая оценка каждому родителю, который привлекал детей на несанкционированные мероприятия.

— Мы видели примеры школьников 12−13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях, — заявил Петришенко.