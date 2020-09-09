Петришенко: действиям родителей, берущим детей на митинги, дадут оценку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Действиям родителей, дети которых участвовали в митингах, будет дана соответствующая правовая оценка, об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В последнее время на несанкционированные акции протеста , которые проходят в различных регионах республики, белорусы нередко берут детей.

По мнению вице-премьера, который также является председателем национальной комиссии по правам ребенка, подобные действия противоречат не только белорусским, но и международным нормам.

Во время своего визита в Оршу Петришенко заявил, что родители в соответствии с законодательством обязаны защищать своих детей, а, привлекая их к несанкционированным мероприятиям, они наоборот подвергают опасности.

"Поэтому мы будем действовать в соответствии с международными нормами и стандартами. Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях", – цитирует слова вице-премьера БелТА .

Петришенко отметил, что МВД, министерствам юстиции и образования уже даны поручения проанализировать реальную правоприменительную практику защиты прав несовершеннолетних.

"Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях", – констатировал заместитель премьер-министра.

Напомним, что в минувшее воскресенье во время акции протеста в Минске милиционеры задержали 12-летнего подростка, который рисовал на асфальте различные лозунги. Вечером его вернули матери. Теперь сотрудники ИДН должны провести с ним "индвидуально-профилактическую" работу.