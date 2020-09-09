Около десятка женщин задержаны в Минске на акции в поддержку Марии Колесниковой

Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентября. Несколько десятков женщин провели вечером 9 сентября в Минске акцию в поддержку Марии Колесниковой.

К 18.15 возле торгового центра "Немига 3" собрались более 20 женщин. Они держали плакаты: "Готовы выкрасть, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, "герои", "Мария, вы круче всех героев Marvel. Спасибо, что существуете", "Мария, ты наш герой! И что бы ни случилось, мы с тобой", "Хороша Маша, но не ваша".

Собравшихся на камеру снимал сотрудник правоохранительных органов в медицинской маске, а милиционер в форме заявлял в громкоговоритель о том, что мероприятие не санкционировано, и предлагал разойтись.

На месте акции появились неизвестные в масках в гражданской одежде, а также силовики в черных балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков. От журналистов требовали отойти на расстояние 50 метров: "В целях вашей безопасности, чтоб не наступило негативных последствий, чтоб вы не пострадали, чтобы потом не писали, что вас бьют".

Часть женщин после появления правоохранителей пошла в сторону проспекта Победителей, часть осталась. Примерно в это же время к акции присоединились еще более десяти девушек, и начались задержания.

Всего, как смогли заметить журналисты, было задержано не менее семи женщин. Их усадили в микроавтобусы, куда также погрузили парня с велосипедом и бело-красно-белым флагом.

Наблюдавшие за действиями силовиков прохожие кричали "Позор!" и "Трибунал!". Постепенно девушки ушли от торгового центра.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около десятка женщин задержаны в Минске на акции в поддержку Марии Колесниковой Минск, 9 сентября. Несколько десятков женщин провели вечером 9 сентября в Минске акцию в поддержку Марии Колесниковой. К 18.15 возле торгового центра "Немига 3"...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.