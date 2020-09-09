Мининформ вынес третье с начала августа предупреждение порталу tut.by

Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 сентября. Министерство информации 9 сентября вынесло очередное предупреждение ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" — за опубликованную 8 сентября статью "К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках".

Как сообщил портал tut.by , в письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик (дочери редактора портала Галины Уласик) уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился "в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска".

"Согласно информации управления Следственного комитета по городу Минску (письмо от 08.09.2020 № 15−10/17953) в настоящее время расследуется уголовное дело № 20121110202, возбужденное по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам массовых беспорядков, произошедших с 09.08.2020 по 12.08.2020 в городе Минске. Для установления лиц, причастных к совершению правонарушений в указанный период, а также всех обстоятельств произошедшего следователями во взаимодействии с органом дознания на постоянной основе проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Так, по поручению следователя следственного управления управления Следственного комитета по городу Минску (далее — СУ УСК) 08.09.2020 с соблюдением законодательства сотрудниками ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Беларусь проведен обыск по месту жительства Валерии Уласик в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска", — отмечается в письме ведомства.

Однако, обращает внимание портал tut.by, лица, как ранее сообщалось в статье, предъявившие Галине и Валерии Уласик постановление на обыск, заявили, что Валерия подозревается в совершении уголовного преступления по статье 293 УК "Массовые беспорядки". То же самое успела сказать Валерия журналистам, когда садилась в машину, на которой ее увезли в РУВД.

Портал отмечает, что в течение дня 8 сентября журналисты tut.by неоднократно пытались уточнить статус Валерии в Следственном комитете, однако там ситуацию так и не прояснили, зато в Министерство информации сведения направили.

Предыдущее предупреждение ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило 7 сентября, еще одно — 7 августа. В соответствии с законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мининформ вынес третье с начала августа предупреждение порталу tut.by Минск, 9 сентября. Министерство информации 9 сентября вынесло очередное предупреждение ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" — за опубликованную 8 сентября статью "К редактору...

Марина Носова, БелаПАН.