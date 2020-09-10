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«Считаем штрафы несправедливыми». На «Площади перемен» выступил Войтюшкевич, а потом пришли силовики
10.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечер среды в Минске на «Площади перемен» не был скучным. Сначала здесь был мастер-класс по фристайлу с мячом, потом приехал Дмитрий Войтюшкевич — спел «Муры» и «Купалінку», а потом прибыли около двух десятков силовиков. TUT.BY посмотрел, как это было, а еще спросил у местных, как их настроение после задержаний и крупных штрафов, которые
Тусовка на детской площадке
Уже традиционно жители двора на Червякова и Сморговском тракте устраивают соседские вечера. Иногда к ним в гости приходят представители творческой интеллигенции. Недавно здесь были артисты Купаловского театра, правда, тот вечер закончился задержанием двух жителей двора.
Вечером в среду все ждут артиста Змитера Войтюшкевича.
Но сначала — мастер-класс по фристайлу с мячом. Фристайлистов в футбольной форме дети принимают с восторгом, аплодируют.
Мурал с «диджеями перемен», который утром закрасили черным, жители снова отмыли.
— Это седьмая реинкарнация, — смеются.
На этот раз его замазывали не краской, а веществом, которое жители определили как кровельную мастику.
— Интересное дело, — рассуждает Ольга, которая живет в доме № 3 на Сморговском тракте. — Нам, жителям, в своем товариществе нельзя шагу сделать без разрешения, проверяющие приезжают и говорят, что мы ленточки на забор вешаем без согласования. А некоторым можно все — приехать, замазать стену во дворе, считай, «битумом». И никаких не нужно разрешений, никто их не штрафует. Сегодня такая стояла вонь, что одна мама из двора звонила в санстанцию. Но с ней там даже не стали нормально разговаривать. Я, как мама, тоже считаю, что так пахнуть на детской площадке не должно. Наш мурал — наклеен, но его постоянно замазывают.
Артист во дворе
У местных в руках стаканчики кофе, термосы. Фристайлисты с мячами закончили выступление, во двор пришел мужчина с гитарой.
— Добры вечар! Я з Нёмана, — говорит Змитер Войтюшкевич.
Встречают артиста аплодисментами. Он рассказывает TUT. BY, что впервые выступает вот так, просто в минском дворе.
— Каля цэрквы Мікалая Японскага выступаў, А вось так, у двары, — яшчэ не. Я вельмі рады, што ёсць месца ў Менску, дзе жыхары могуць вось так арганізавацца. Спадзяюся, сёння тут ўсё будзе добра.
Импровизированная сцена — прямо возле мурала с «диджеями перемен». Кивает на изображение.
— Аднаго з гэтых хлопцаў я ведаю — некалі і мне на канцэрце ставіў гук.
Он желает жителям очень скоро проснуться в новой стране, которая будет называться Республика Беларусь-2020.
Местные: «Считаем штрафы несправедливыми»
Среди собравшихся — мужчина в кофте с принтом «Я живу на Сморговском тракте». Это Степан — он местный.
Спрашиваем, что жители думают про серьезные штрафы, которые их товариществам собственников выписывают проверяющие органы. Суммы не маленькие, на этот момент насобиралось около 18 900 рублей — за нарушение правил пожарной безопасности и несвоевременное обследование вентиляции в одном из домов.
— Считаем эти штрафы несправедливыми, даже если они законны, — говорит Степан.
В планах жителей — обжаловать протоколы. Но на всякий случай просят опубликовать реквизиты, по которым желающие могут помочь штрафы оплатить.
Председатели трех местных товариществ собственников — Ольга и Александр. Они живут в других районах Минска, но мы с ними пообщались чуть раньше.
— Все мои дни сейчас уходят на общение с районной администрацией, с контролирующими органами. Советуемся с юристами, ищем способы обжаловать штрафы, — говорит Александр. — Я поддерживаю моих жильцов, членов товарищества. Они меня тоже. Все понимают, что происходит, какое давление на нас оказывают.
Ольга Тихонович говорит почти то же. Спрашиваем, не хочется ли уйти с должности в такой ситуации.
— Нет, не хочется, — отвечает Ольга. — Как я могу бросить людей? На кого? Чтобы сюда вместо меня поставили кого-то, присланного от государства? Нет, конечно. Будем бороться с несправедливостью.
— Если даже допустить, что власти каким-то образом заставят нас снять флаги и закрасить мурал — ничего не изменится уже у нас внутри, — говорит местный житель Степан. — Они не понимают, что дело не во внешнем виде двора. Мурал и флаги — это отражение того, что сейчас у нас внутри.
Этим вечером жители вешают новые ленты на забор у детской площадки — белые, красные и зеленые. Недавно одному из председателей ТС уже выдали протокол по поводу неубранных лент — их появление здесь считают нарушением правил благоустройства.
Как настроение у жителей многоэтажек после того, как во «дворе перемен» задержали их соседей?
— Переживаем, конечно. Стараемся в одиночку вечером по двору не ходить — мало ли, кто сюда приедет, — рассказывает соседка.
— Да, нервозность была, — добавляет сосед. — Женщины переживали, чтобы задержанных мужчин не покалечили. Но все обошлось, их отпустили. Но за что их забирали? Люди вечером выходят во двор, убирают мусор, чтобы наутро было чисто — а их увозят на ночь в РУВД, они ночуют в камере. Мы уже привыкаем к этой реальности, но это ненормально.
Гости двора: «Штрафы отменим, когда наступят перемены»
Во дворе — не только местные. Сергей приехал на велосипеде с улицы Нововиленская. Он не первый раз приезжает.
— Первый раз когда приезжал, так был одет, что местным показалось, будто я «тихарь». Даже в чате мня заблокировали. Но это не важно. Я еду сюда, потому что место атмосферное, потому что здесь живут отличные люди. Они выходят во двор и друг другу улыбаются. Хочется как-нибудь принести сюда свою кофемашину и всех угостить вкусным кофе. Может, когда и получится. А штрафы мы эти глупые отменим, когда наступят перемены.
Войтюшкевич поет про бело-красно-белый флаг. 65-летняя Лидия вместе с 30-летним сыном приехала из Веснянки. В руках у них тоже БЧБ. Женщина рассказывает, что много лет работала в школе.
— Я учитель истории, я знаю, что случалось в жизни моей страны, какие бывали трагедии. И то, что произошло 9 — 13 августа в этом году — все это насилие против мирных жителей — одна из таких трагедий.
Над «Площадью перемен» — песни на стихи Владимира Некляева. Змитер Войтюшкевич вспоминает тех, кто сейчас не на свободе — желает, чтобы их побыстрее отпустили. У нескольких сотен местных и не очень в руках зажигаются огни фонариков.
Снова гости: силовики в балаклавах
На часах уже около 21, артист заканчивает концерт, пропевая с жителями последние песни из разряда легендарных.
— Бывайце здаровы, жывіце багата…
— Пакрысе, на расе, засынаюць зоркі сплюшкі.
— Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.
В это время во дворе показываются микроавтобусы без номеров, внутри — люди в масках.
— Там еще МАЗ, желтый, за домом! — предупреждает кто-то из собравшихся.
— «Тихари», мама, там — «тихари»! — добавляет ребенок, отбегавший к подъезду.
Один из местных берет микрофон у артиста, просит соседей:
— Сохраняйте спокойствие, расходитесь большими группами! Не бегать — идите спокойно, по одному тоже не ходите. Вместе мы сильнее.
Силовики в черных формах и балаклавах выстраиваются у края детской площадки. Некоторые жители боятся идти мимо них и скандируют:
— Пустите нас домой! Отойдите — мы уйдем!
Другие спокойно идут к подъезду прямо через цепь.
Люди скандируют: «Фашисты!», «Позор!», «Сколько стоит совесть?». Те, кто уже успел подняться в свои квартиры, повторяют то же самое из окон.
Люди в гражданской одежде, прибывшие с силовиками, закрашивают мурал.
— Вы испугали детей! — кричит кто-то из местных женщин.
— Детское время закончилось! — не выдерживает кто-то из людей в черных формах.
Другой бросает коллеге в черной балаклаве эмоциональное:
— Вместо того, чтобы дети спали дома, их выперли на площадку!
Силовики в черных и зеленых формах, хоть и в меньшем составе, стоят еще долго. Оставшиеся жителя спрашивают их, кто они — милиция или военные? Те молчат.
Кто-то из женщин увещевает:
— А давайте наши мужчины приедут в ваш двор, на площадку, где играют ваши дети, в таких формах — как вы у этому отнесетесь?
Впрочем, есть здесь несколько человек и в милицейских формах.
Около 22.00 какие-то рабочие приносят лестницу. По ней мужчина в штатском и маске забирается на техпостройку, где воздружены флаги. Их сегодня два — бело-красно-белый и флаг Минска — с гербом города. Снимают оба.
Жители «двора перемен» расходятся.
— Спасибо за шоу, — говорят силовикам.
— Соседи, спокойной ночи! — кричат из одного окна к другому.
Еще один странный вечер в Минске закончился.
Можно. Ниже — реквизиты. Важно указывать целевое назначение: «благотворительность на уплату административного штрафа ТС».
220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Червякова, 62, пом. 168
Республика Беларусь, 220 068, г. Минск, Сморговский тракт, дом 3, пом 164.
Республика Беларусь, 220 068, г. Минск, Сморговский тракт, дом 1
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«Считаем штрафы несправедливыми». На «Площади перемен» выступил Войтюшкевич, а потом пришли силовики
Вечер среды в Минске на «Площади перемен» не был скучным. Сначала здесь был мастер-класс по фристайлу с мячом, потом приехал Дмитрий Войтюшкевич - спел «Муры» и...
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