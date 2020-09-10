«Считаем штрафы несправедливыми». На «Площади перемен» выступил Войтюшкевич, а потом пришли силовики

Источник материала: Tut.by

Вечер среды в Минске на «Площади перемен» не был скучным. Сначала здесь был мастер-класс по фристайлу с мячом, потом приехал Дмитрий Войтюшкевич — спел «Муры» и «Купалінку», а потом прибыли около двух десятков силовиков. TUT.BY посмотрел, как это было, а еще спросил у местных, как их настроение после задержаний и крупных штрафов, которые выписали местным товариществам собственников.





Тусовка на детской площадке

Уже традиционно жители двора на Червякова и Сморговском тракте устраивают соседские вечера. Иногда к ним в гости приходят представители творческой интеллигенции. Недавно здесь были артисты Купаловского театра, правда, тот вечер закончился задержанием двух жителей двора.

Вечером в среду все ждут артиста Змитера Войтюшкевича.





Но сначала — мастер-класс по фристайлу с мячом. Фристайлистов в футбольной форме дети принимают с восторгом, аплодируют.

Мурал с «диджеями перемен», который утром закрасили черным, жители снова отмыли.

— Это седьмая реинкарнация, — смеются.









На этот раз его замазывали не краской, а веществом, которое жители определили как кровельную мастику.

— Интересное дело, — рассуждает Ольга, которая живет в доме № 3 на Сморговском тракте. — Нам, жителям, в своем товариществе нельзя шагу сделать без разрешения, проверяющие приезжают и говорят, что мы ленточки на забор вешаем без согласования. А некоторым можно все — приехать, замазать стену во дворе, считай, «битумом». И никаких не нужно разрешений, никто их не штрафует. Сегодня такая стояла вонь, что одна мама из двора звонила в санстанцию. Но с ней там даже не стали нормально разговаривать. Я, как мама, тоже считаю, что так пахнуть на детской площадке не должно. Наш мурал — наклеен, но его постоянно замазывают.

Артист во дворе

У местных в руках стаканчики кофе, термосы. Фристайлисты с мячами закончили выступление, во двор пришел мужчина с гитарой.

— Добры вечар! Я з Нёмана, — говорит Змитер Войтюшкевич.





Встречают артиста аплодисментами. Он рассказывает TUT. BY, что впервые выступает вот так, просто в минском дворе.

— Каля цэрквы Мікалая Японскага выступаў, А вось так, у двары, — яшчэ не. Я вельмі рады, што ёсць месца ў Менску, дзе жыхары могуць вось так арганізавацца. Спадзяюся, сёння тут ўсё будзе добра.

Импровизированная сцена — прямо возле мурала с «диджеями перемен». Кивает на изображение.

— Аднаго з гэтых хлопцаў я ведаю — некалі і мне на канцэрце ставіў гук.

Я лічу, што хлопцы зрабілі моцны ўчынак, зрабілі свой выбар і я іх вельмі паважаю за гэта і шаную.

Он желает жителям очень скоро проснуться в новой стране, которая будет называться Республика Беларусь-2020.









Местные: «Считаем штрафы несправедливыми»

Среди собравшихся — мужчина в кофте с принтом «Я живу на Сморговском тракте». Это Степан — он местный.

Спрашиваем, что жители думают про серьезные штрафы, которые их товариществам собственников выписывают проверяющие органы. Суммы не маленькие, на этот момент насобиралось около 18 900 рублей — за нарушение правил пожарной безопасности и несвоевременное обследование вентиляции в одном из домов.

— Считаем эти штрафы несправедливыми, даже если они законны, — говорит Степан.

В планах жителей — обжаловать протоколы. Но на всякий случай просят опубликовать реквизиты, по которым желающие могут помочь штрафы оплатить.





Председатели трех местных товариществ собственников — Ольга и Александр. Они живут в других районах Минска, но мы с ними пообщались чуть раньше.

— Все мои дни сейчас уходят на общение с районной администрацией, с контролирующими органами. Советуемся с юристами, ищем способы обжаловать штрафы, — говорит Александр. — Я поддерживаю моих жильцов, членов товарищества. Они меня тоже. Все понимают, что происходит, какое давление на нас оказывают.









Ольга Тихонович говорит почти то же. Спрашиваем, не хочется ли уйти с должности в такой ситуации.

— Нет, не хочется, — отвечает Ольга. — Как я могу бросить людей? На кого? Чтобы сюда вместо меня поставили кого-то, присланного от государства? Нет, конечно. Будем бороться с несправедливостью.

— Если даже допустить, что власти каким-то образом заставят нас снять флаги и закрасить мурал — ничего не изменится уже у нас внутри, — говорит местный житель Степан. — Они не понимают, что дело не во внешнем виде двора. Мурал и флаги — это отражение того, что сейчас у нас внутри.

Этим вечером жители вешают новые ленты на забор у детской площадки — белые, красные и зеленые. Недавно одному из председателей ТС уже выдали протокол по поводу неубранных лент — их появление здесь считают нарушением правил благоустройства.





Как настроение у жителей многоэтажек после того, как во «дворе перемен» задержали их соседей?

— Переживаем, конечно. Стараемся в одиночку вечером по двору не ходить — мало ли, кто сюда приедет, — рассказывает соседка.

— Да, нервозность была, — добавляет сосед. — Женщины переживали, чтобы задержанных мужчин не покалечили. Но все обошлось, их отпустили. Но за что их забирали? Люди вечером выходят во двор, убирают мусор, чтобы наутро было чисто — а их увозят на ночь в РУВД, они ночуют в камере. Мы уже привыкаем к этой реальности, но это ненормально.

Гости двора: «Штрафы отменим, когда наступят перемены»

Во дворе — не только местные. Сергей приехал на велосипеде с улицы Нововиленская. Он не первый раз приезжает.

— Первый раз когда приезжал, так был одет, что местным показалось, будто я «тихарь». Даже в чате мня заблокировали. Но это не важно. Я еду сюда, потому что место атмосферное, потому что здесь живут отличные люди. Они выходят во двор и друг другу улыбаются. Хочется как-нибудь принести сюда свою кофемашину и всех угостить вкусным кофе. Может, когда и получится. А штрафы мы эти глупые отменим, когда наступят перемены.

Войтюшкевич поет про бело-красно-белый флаг. 65-летняя Лидия вместе с 30-летним сыном приехала из Веснянки. В руках у них тоже БЧБ. Женщина рассказывает, что много лет работала в школе.

— Я учитель истории, я знаю, что случалось в жизни моей страны, какие бывали трагедии. И то, что произошло 9 — 13 августа в этом году — все это насилие против мирных жителей — одна из таких трагедий.

Над «Площадью перемен» — песни на стихи Владимира Некляева. Змитер Войтюшкевич вспоминает тех, кто сейчас не на свободе — желает, чтобы их побыстрее отпустили. У нескольких сотен местных и не очень в руках зажигаются огни фонариков.





Снова гости: силовики в балаклавах

На часах уже около 21, артист заканчивает концерт, пропевая с жителями последние песни из разряда легендарных.

— Бывайце здаровы, жывіце багата…

— Пакрысе, на расе, засынаюць зоркі сплюшкі.

— Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.

В это время во дворе показываются микроавтобусы без номеров, внутри — люди в масках.

— Там еще МАЗ, желтый, за домом! — предупреждает кто-то из собравшихся.

— «Тихари», мама, там — «тихари»! — добавляет ребенок, отбегавший к подъезду.

Один из местных берет микрофон у артиста, просит соседей:

— Сохраняйте спокойствие, расходитесь большими группами! Не бегать — идите спокойно, по одному тоже не ходите. Вместе мы сильнее.

Силовики в черных формах и балаклавах выстраиваются у края детской площадки. Некоторые жители боятся идти мимо них и скандируют:

— Пустите нас домой! Отойдите — мы уйдем!

Другие спокойно идут к подъезду прямо через цепь.

Люди скандируют: «Фашисты!», «Позор!», «Сколько стоит совесть?». Те, кто уже успел подняться в свои квартиры, повторяют то же самое из окон.

Люди в гражданской одежде, прибывшие с силовиками, закрашивают мурал.





— Вы испугали детей! — кричит кто-то из местных женщин.

— Детское время закончилось! — не выдерживает кто-то из людей в черных формах.

Другой бросает коллеге в черной балаклаве эмоциональное:

— Вместо того, чтобы дети спали дома, их выперли на площадку!









Силовики в черных и зеленых формах, хоть и в меньшем составе, стоят еще долго. Оставшиеся жителя спрашивают их, кто они — милиция или военные? Те молчат.

Кто-то из женщин увещевает:

— А давайте наши мужчины приедут в ваш двор, на площадку, где играют ваши дети, в таких формах — как вы у этому отнесетесь?

Впрочем, есть здесь несколько человек и в милицейских формах.





Около 22.00 какие-то рабочие приносят лестницу. По ней мужчина в штатском и маске забирается на техпостройку, где воздружены флаги. Их сегодня два — бело-красно-белый и флаг Минска — с гербом города. Снимают оба.

Жители «двора перемен» расходятся.

— Спасибо за шоу, — говорят силовикам.

— Соседи, спокойной ночи! — кричат из одного окна к другому.

Еще один странный вечер в Минске закончился.







Можно ли помочь «двору перемен» оплатить штрафы?

Можно. Ниже — реквизиты. Важно указывать целевое назначение: «благотворительность на уплату административного штрафа ТС».

Товарищество собственников жилого дома № 62 на Червякова. Штраф 6750 рублей

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Товарищество собственников «Дом у озера», Сморговский тракт, 3. Штраф 6750 рублей

Республика Беларусь, 220 068, г. Минск, Сморговский тракт, дом 3, пом 164.

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в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

Адрес банка: г. Минск, ул. Куйбышева, 18. УНП 192463851

E-mail: ts_domuozera@mail.ru;

Товарищество собственников жилого дома № 1 на Сморговском тракте. Штраф 5400 рублей

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BY60 AKBB 3015 0000 0153 1510 0000, БИК AKBBВY2Х

в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

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