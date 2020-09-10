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Брать ли с собой зонтик? Прогноз погоды на 10 сентября

10.09.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Брать ли с собой зонтик? Прогноз погоды на 10 сентября

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, сообщает pogoda.by.

Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный порывистый, утром и днем на большей части территории сильный.

По республике утром +15..+17 градусов, днем +18..+20, вечером +12..+14 °С.

По республике днем +16..+22 °С, по юго-востоку до +25 °С.

Атмосферное давление утром будет падать, днем существенно не изменится.

Самым прохладным в Барановичах день 9 сентября был в 2004 году: тогда за окном было –0,1 °C (данные за 129 лет). Самым жарким выдался 2016 год: воздух прогрелся до +29,1 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

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