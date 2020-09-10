Минюст пригрозил ответственностью фондам по поддержке протестующих

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции Беларуси напомнило об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку протестующих. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как говорится в сообщении Министерства юстиции, в последнее время в СМИ и интернете появляется все больше информации о фондах, которые собирают средства для «лиц, участвующих в незаконных массовых мероприятиях и иных публичных акциях».

Как сообщается, согласно действующему в Беларуси законодательству такие фонды должны проходить обязательную государственную регистрацию. В противном случае их организация и участие в их деятельности подпадают под статью 23.88 Кодекса об административных правонарушениях (Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности). По данной статье максимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в размере до 50 базовых величин (1350 белорусских рублей), а под участием в деятельности фонда в ней понимаются действия, направленные на достижение его целей, в том числе определенных в уставных и иных документах.

Министерство юстиции подчеркивает, что в незарегистрированных фондах нет механизмов финансовой прозрачности и возможности отследить использование поступивших денег, благодаря чему люди, занимающиеся сбором и распределением средств, могут незаконно обогащаться.