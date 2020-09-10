Муж - на комбайне, жена - помощник. Рассказываем о династии аграриев из-под Ивацевичей

Источник материала: Tut.by

Семья Хоружих из-под Ивацевичей — это самая настоящая аграрная династия. Уже третье поколение мужчин в ней работает механизаторами в местном ОАО «Коссово». Да и женская половина семейства не отстает и вместе с мужчинами обслуживает технику. При поддержке «Белагро» мы побывали в гостях у семьи в самый разгар уборочной кампании и сейчас рассказываем историю о трудолюбивых людях, для которых работа на земле стала делом всей жизни.

Этим летом мы вместе с «Белагро» объявили о старте конкурса для лучших работников сельского хозяйства в рамках проекта «На земле» . С этого времени они присылали нам свои истории, а мы ездили к ним в гости, чтобы рассказать всей стране о вдохновленных людях, живущих и работающих на земле. Сегодняшняя история — четвертая из пяти. После публикации мы устроим голосование за лучшего участника проекта, победитель которого получит приз — сертификат на 1000 рублей в магазине садовой техники «Хозтоварищ» .

Из Афгана — в лучшие механизаторы района

Ивацевичский район, маленькая деревня Ходорки. Возле зеленого дома, огороженного аккуратным забором, нас встречает бодрый мужчина в клетчатой рубашке. Это Владимир Хоружий. Ему уже 75, но он до сих пор работает в ОАО «Коссово». Говорит, так привык к любимому делу, что без него уже жить не может, поэтому с радостью выполняет любую работу на тракторе, которую поручат в хозяйстве.



Владимир Хоружий

— А мне просто нравится работать, — пропуская к себе во двор, улыбается собеседник. — Здоровье позволяет, а сидеть дома скучно. В коллектив хочется. Но тружусь уже не каждый день — как позвонят. Возраст все-таки уже не тот. Сегодня остался дома, а так обычно рулоны сена свожу, навоз собираю.

Именно с Владимира Степановича началась известная на весь район династия механизаторов Хоружих. Поначалу он устанавливал водонапорные башни в районе, но эта профессия молодому парню не понравилась. В 18 лет Владимир получил права, и начал работать в местном колхозе на маленьком тракторе ДТ-20. Со временем Владимир Степанович перешел на кормоуборочный комбайн: заготавливал траву на сенаж, кукурузу на силос, и даже был награжден за свою работу двумя орденами Трудовой Славы: второй и третьей степени.





По стопам Хоружего-старшего пошел и его сын Николай, работающий в «Коссово» уже 35 лет. До армии он несколько сезонов трудился на комбайне «Нива», а потом в составе советских погранвойск почти на два года оказался в Афганистане, где получил контузию.

После возвращения домой Николая накануне свадьбы наградили орденом Красной Звезды и предложили пойти работать в КГБ. Но демобилизованный военный отказался и остался в родном «Коссово», где работает механизатором по сей день. В районе его знают давно как постоянного рекордсмена по сбору урожая. А вот на всю страну работник стал известен несколько лет назад, когда президент посетил хозяйство и проинспектировал его комбайн.





За летний месяц — до двух тысяч рублей

Экипаж Николая и его жены Ирины мы застали под раскаленным солнцем на рабочем месте — в поле возле деревни Белавичи, где гектар за гектаром зерновые убирает их комбайн «Палессе». Работы много, солнечная погода к ней располагает, и Хоружие отвлекаются разве что на обед, который только что привезли из хозяйства.



Николай и Ирина Хоружие

Супруги трудятся в тандеме вот уже шесть лет. Как говорит Ирина, муж сам захотел поработать с ней в команде. Тем более опыт помощника механизатора у нее есть — в молодости она работала в поле вместе с братом. А еще раньше, учась в школе, постоянно помогала доить коров на ферме. Ирина работает в Коссово на мебельном предприятии, и каждое лето ради уборочной берет отпуск.

— Все стараемся делать вместе с мужем: и дома по хозяйству, и на работе. Коссовчане говорят, что мы дружная семья, они поздравляют нас со всеми праздниками. Как я начала на комбайне работать? У мужа не было помощника, и он мне как-то предложил. Помогаю ему со всем: и промазать необходимые узлы нужно, и обслужить комбайн, и заправить, и фильтры продуть. Первый год не знала, что и как, а потом научилась, и мы сработались. Мне нравится убирать хлеб. Думаю, люди ценят нашу работу. Не нравится лишь одно — когда комбайн ломается, — улыбается Ирина.





Собеседница признается, что работа в поле и пыльная, и жаркая, и времени свободного из-за нее нет, так как домой приходится возвращаться после десяти вечера. Но летом на комбайне можно неплохо заработать. Ради этого механизаторы и бьются за рекорды. За урожайный летний месяц на комбайне можно заработать порядка двух тысяч рублей. Это в несколько раз больше тех сумм, что механизаторы получают не в сезон.

— Если хочешь заработать, заработаешь, — говорит Николай. — А если пойти на работу и бить баклуши, в таком случае ничего и не получишь. При сильном желании можно и приработок найти. Можно ведь и после работы что-то сделать.





— А как время свободное проводите? — спрашиваем у Николая.

— Ни минуты свободной нет. Приходишь домой, моешься, прибираешься с женой по хозяйству — и в кровать. Телевизор поставил на автопилот и заснул. А так, если возможность появляется, люблю посмотреть военные фильмы. Только не те, что сейчас выпускают, а старые.

Ирина и Николай воспитали троих детей: Владимира, Елену и Наталью. И если дочки переехали жить в Минск и Брест, то сын остался в Коссово. Он пошел по стопам отца и считается одним из лучших молодых механизаторов Ивацевичского района. Причем парню предлагали карьеру в Вооруженных силах, но он, как и отец в свое время, отказался.





— Сын никуда не хочет уезжать из Коссово, — утверждает Ирина. — Я всегда хотела, чтобы мои дети получили высшее образование. Работать в сельском хозяйстве — это, конечно, хорошо, но нужно ведь и дальше пробиваться. Дочки поступили на бюджет, а сын прошел лишь на платное в БНТУ. Решили, что будем платить за него. Но ему там как-то не понравилось, он бросил и сказал: «Извините за все ваши затраты, но это не мое. Пускай у меня локти в мазуте будут, но с папкой ходить не буду». Не захотел идти ни в офицеры, хотя в армию на контракт звали, ни в пожарные. Сказал, что земля — это его призвание.











«Домашнее хозяйство в девяностые спасло нас»

Ирина и Николай Хоружие живут в Коссово. Жилье семья получила от колхоза еще в 1989 году, но сумела приватизировать его лишь в первой половине «нулевых». Одноэтажный дом накрыт черепицей, а перед ним из аккуратно постриженного газона конусами торчат туи. Рядом — беседка с цветочными горшками и стенка винограда. Неподалеку растут розы, петунии, бархатцы.





Есть у Хоружих и свое хозяйство. Как вспоминает Ирина, в непростые девяностые оно буквально спасло семью от голода.

— Это сейчас деньги платят в срок, а тогда зарплаты по полгода не платили, — с грустью вспоминает собеседница. — Но мы держали домашнее хозяйство, и на этом выжили. Сначала купили одну корову, начали сдавать молоко в хозяйство, и заработок пошел. Потом купили еще одну, за второй пошла третья, а за третьей — четвертая. Доходило до того, что мы держали по восемь или десять свиней. Овощи тоже свои были, и мы сами в трудное время обеспечивали себя всем необходимым.





Правда, коров Хоружие не держат уже лет двенадцать. Как объясняет хозяйка, стадо постоянно уменьшалось, и семье стало просто невыгодно ими заниматься. Сейчас Ирина и Николай держат цыплят, кур, индюков, на грядках выращивают овощи. Кроме того, у семьи есть большие участки, которые засевают зерновыми и картошкой.

В хозяйстве Николай, как и на работе, пользуется исключительно белорусской техникой. У Хоружего есть мотоблок и старенький трактор МТЗ 80, который он использует не только на своем участке, но и для подработки, если кому-то, к примеру, понадобится вспахать огород. На технику Хоружий не жалуется и утверждает, что работает она исправно, несмотря на возраст.



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«Была в Минске всего раз. Не понравилось»

У Николая и Ирины, к слову, шестеро внуков. В полном составе семейству собираться в родительском доме получается редко, и исключениями становятся разве что юбилеи или дни рождения. Ирина очень любит домашнюю выпечку и всегда старается угостить детей и внуков чем-то сладким.

Трудясь в деревне, Хоружие особо не грустят — считают, что и в провинции можно жить достойно, зарабатывая исключительно на земле. И в унисон друг другу повторяют о том, что не променяли бы родной Коссово на большой город.





— Я всего лишь раз была в Минске, — вспоминает Ирина. — Говорят, что Минск — это большая деревня. Но я там побыла и пришла к выводу, что это чересчур большой город для меня. Не понравилось.

— А что такого плохого «ў вёсцы», чтобы в ней не жить? — задается вопросом Николай и сразу находит ответ. — Тут чисто, красивая природа. Хорошо! Я город не переношу. А тут свобода. Выйдешь из дома — соловьи поют, жабы «вуркаюць». А в городе — машины, выхлопными газами дышишь. Это не мое. В Ивацевичи и в Брест не переехал бы, и место работы тоже не променял бы. Знаете, как говорят? На одном месте и камень мхом обрастает. Где родился, там и пригодился.





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