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Бывшее здание суда в Бресте выставляется на торги «по частям»
10.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 октября пройдет аукцион по продаже права заключения договоров аренды помещений в бывшем здании суда на улице Леваневского, сообщает
Это один из самых интересных объектов недвижимости в Бресте. Здание располагается в центре города возле городского парка и двух вокзалов. Есть все коммуникации. Однако взять его в аренду «целиком» на три года на предыдущих торгах никто не решился — из-за высокой цены.
Теперь предмет аукциона разделили на 41 лот. То есть можно заключить договор на аренду небольшого помещения (9,6 квадратов) с начальной ценой в 40 рублей. Помещения площадью 145 квадратных метров выставили на торги с начальной ценой 615 рублей.
Аренда помещений на Леваневского обойдется в 8,03 рубля за «квадрат» площади в месяц.
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Взять его в аренду «целиком» на три года на предыдущих торгах никто не решился из-за высокой цены.
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