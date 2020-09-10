Бывшее здание суда в Бресте выставляется на торги «по частям»

Источник материала: Tut.by

6 октября пройдет аукцион по продаже права заключения договоров аренды помещений в бывшем здании суда на улице Леваневского, сообщает «Вечерний Брест» .





Это один из самых интересных объектов недвижимости в Бресте. Здание располагается в центре города возле городского парка и двух вокзалов. Есть все коммуникации. Однако взять его в аренду «целиком» на три года на предыдущих торгах никто не решился — из-за высокой цены.

Теперь предмет аукциона разделили на 41 лот. То есть можно заключить договор на аренду небольшого помещения (9,6 квадратов) с начальной ценой в 40 рублей. Помещения площадью 145 квадратных метров выставили на торги с начальной ценой 615 рублей.

Аренда помещений на Леваневского обойдется в 8,03 рубля за «квадрат» площади в месяц.