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В Витебске построят детсад с блоком «началки». Такого в стране еще не делали

10.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Билево-3 построят детсад с блоком начальных классов. Аналогов в стране еще не было. Стройка начнется в ноябре, а открыть объект планируют в 2022 году, сообщают «Витьбичи».


Сад — начальная школа появится недалеко от детской амбулатории в Билево-3. Комплекс рассчитан на 850 мест. В здании будет 4 этажа и два блока — ясли-сад и начальные классы.

Строительство будет финансироваться из республиканского бюджета при поддержке Банка развития. Потратят более чем 37 млн рублей: три — на стройку в этом году, 15 — в следующем, 19 млн — в 2022-м.

Ясли-сад рассчитаны на 560 дошкольников. У малышей будут музыкальные, спортивные, тренажерные залы, бассейн, интерактивный кабинет, изостудии, ресурсный центр, различные кружки. А на улице — площадки для подвижных игр, физкультуры, обучения ПДД.

Блок начальных классов рассчитан на 290 учащихся. В здании будут просторные классы, тренажерные залы, актовый зал, ресурсные центры, компьютерные и лингафонные кабинеты, библиотека и т.д.

— Как правило, мы строим детские сады на 200−220 мест. Максимум, предусмотренный техническими нормативами, — 400. Чтобы спроектировать этот объект, мы запрашивали индивидуальные технические условия в каждом министерстве, — рассказал главный инженер УКС Витебска Сергей Польский.

 
Теги: Витебск
 
 
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В микрорайоне Билево-3 построят детсад с блоком начальных классов. Аналогов этому учебному заведению в стране еще не было. Стройка начнется в уже в ноябре, а открыть...
 
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