В Витебске осудили банду, которая 9 лет заставляла людей отдавать им жилье

Источник материала: Tut.by

Суд Витебского района вынес приговор троим мужчинам, которые 9 лет заставляли людей продавать им свое жилье . За вымогательство и мошенничество в особо крупном размере фигуранты получили по 5, 6 и 8 лет колонии, сообщает областной суд.



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Напомним, трое мужчин (32, 43 и 48 лет) под разными предлогами склоняли людей к продаже своего жилья в Витебске, а затем забирали деньги себе. Следователи установили 8 таких фактов.

Продолжалось это более 9 лет — с мая 2010-го по июнь 2019-го. Ущерб составил более 182 тысяч рублей.

Перед некоторыми жертвами разыгрывали настоящие «представления». Так, одного потерпевшего избили и вкололи препарат (какой именно, следствие не установило) — и после этого мужчина продал свою квартиру и отдал деньги обвиняемым.

Еще одного жителя Витебска напоили спиртным, а затем инсценировали убийство и изнасилование. Когда потерпевший уснул, ему в руку вложили нож. Мужчине, который сыграл роль «убитого», измазали кетчупом одежду. В компании была и женщина — она изобразила жертву изнасилования.

Один из обвиняемых представился сотрудником милиции и убедил потерпевшего, что он совершил убийство и изнасилование. Дальше начался шантаж — и мужчина подписал доверенность на продажу квартиры.

Перед 51-летним мужчиной разыграли такую историю. В его дворе «нашли» банку с бижутерией. Обвиняемые убедили хозяина продать украшения. Затем появился якобы владелец бижутерии и обвинил мужчину в хищении. Его избили, требуя возврата мнимого долга в 20 тысяч долларов. Затем потребовали от потерпевшего временно прописать в своей квартире их знакомого. И подсунули для подписи доверенность с правом на продажу жилья.

К 40-летнему жителю Витебска обвиняемые пришли, представившись сотрудниками милиции и отдела принудительного исполнения. У мужчины были большие долги за коммуналку и по алиментам. Троица уговорила его продать свое жилье.

Еще с четырьмя потерпевшими обвиняемые действовали по такой схеме: обещали продать их жилье, а затем купить более дешевое, полученную же разницу вернуть. Так продали три квартиры. Четвертая сделка не удалась: троицу задержали.