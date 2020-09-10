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Кого будут обслуживать в новой поликлинике Могилева в микрорайоне Казимировка. Список адресов
10.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Часть населения Могилева планируют с 28 сентября перевести на постоянное медицинское обслуживание в новую поликлинику в микрорайоне Казимировка,
В новой поликлинике в микрорайоне Казимировка будет обслуживаться часть пациентов могилевских «взрослых» поликлиник № 2 и № 11, а также Могилевской детской поликлиники. Часть пациентов поликлиники № 3 будет относиться к могилевской Центральной поликлинике.
Полный список адресов пациентов новой поликлиники в Казимировке смотрите
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Часть пациентов планируют перевести в новую поликлинику с 28 сентября.
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