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Прикованный наручниками шахтер и напоминание об ответственности от Минюста. Главные события дня
10.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Солигорске шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию, к нему применили силу, разрезали наручники и вынесли из шахты. Минюст пригрозил ответственностью фондам по поддержке протестующих. Во «дворе перемен» силовики дежурили всю ночь. Эти и другие главные события дня — в нашем онлайне.
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В Солигорске шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию, к нему применили силу, разрезали наручники и вынесли из...
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