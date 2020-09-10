Прикованный наручниками шахтер и напоминание об ответственности от Минюста. Главные события дня

Источник материала: Tut.by

В Солигорске шахтер Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию, к нему применили силу, разрезали наручники и вынесли из шахты. Минюст пригрозил ответственностью фондам по поддержке протестующих. Во «дворе перемен» силовики дежурили всю ночь. Эти и другие главные события дня — в нашем онлайне.