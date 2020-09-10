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Утром по Минску гулял лось

10.09.2020 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По столице снова гулял лось. Его встретили на улице Социалистической, сообщает агентство «Минск-Новости».

Лося встретили работники Минского автомобильного завода на улице Социалистической утром 10 сентября.

Крупные дикие животные — лоси, косули — периодически заходят в Минск. Встречаются и те, что помельче. Например, в мае возле Дома правительства несколько недель жил заяц.

Что до лосей, то есть городская история, связанная с этими животными. В этом году ровно 45 лет, как лось зашел прямо в гастроном на улице Калиновского. «Наш магазин до сих пор так и называют — Лосиный», — говорят местные жители. Лось разбил витрину, попал в гастроном, а потом его доставали с милицией и пожарными. Как это было, можно почитать здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Лося встретили работники Минского автомобильного завода на улице Социалистической утром 10 сентября.
 
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