Утром по Минску гулял лось

Источник материала: Tut.by

По столице снова гулял лось. Его встретили на улице Социалистической, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Лося встретили работники Минского автомобильного завода на улице Социалистической утром 10 сентября.

Крупные дикие животные — лоси, косули — периодически заходят в Минск. Встречаются и те, что помельче. Например, в мае возле Дома правительства несколько недель жил заяц .

Что до лосей, то есть городская история, связанная с этими животными. В этом году ровно 45 лет, как лось зашел прямо в гастроном на улице Калиновского. «Наш магазин до сих пор так и называют — Лосиный», — говорят местные жители. Лось разбил витрину, попал в гастроном, а потом его доставали с милицией и пожарными. Как это было, можно почитать здесь .