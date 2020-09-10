Колесниковой угрожали убийством и перевозили с мешком на голове

Мария Колесникова требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые во время задержания угрожали ей расправой. Она также рассказала, что ее перевозили с мешком на голове.

Член президиума Координационного совета через своего адвоката Людмилу Казак передала заявление на имя председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. В заявлении Колесникова не только описала всю хронологию событий 7 и 8 сентября, но и назвала пофамильно тех, кто оказывал на нее психологическое давление, а также выразила готовность опознать их и дать показания.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы», - говорится в заявлении. Там также сказано, что сотрудники КГБ, поняв, что Колесникова добровольно никуда не поедет, «надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», - говорится в заявлении.

Колесникова отмечает, что должностными лицами ГУБОПиК и КГБ был совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ).

Напомним, что 7 сентября в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов.

9 сентября стало известно, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского.

Фото: tut.by