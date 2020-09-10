«Информация по сути носит абстрактный характер». СК не будет проводить проверку задержания журналистов 27 августа

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет не будет проводить проверку и возбуждать уголовное дело по фактам задержания десятков журналистов 27 августа в Минске и Бресте. Такой ответ ведомства на соответствующий запрос получила Белорусская ассоциация журналистов.



Фото взято с сайта: sk.gov.by

Белорусская ассоциация журналистов 28 августа направила в Следственный комитет заявление о возбуждении дела по статье 198 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса в связи с произошедшими накануне событиями. Тогда, напомним, было задержано в общей сложности 47 журналистов различных СМИ, большая их часть в Минске, в том числе фотограф TUT.BY Вадим Замировский и корреспондент Станислав Шаршуков, а также брестский корреспондент Станислав Коршунов. В ответе ведомства, который пришел 10 сентября, говорится, что «изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер», поэтому проверок или иных процессуальных действий Следственный комитет проводить не будет. Копию заявления ведомство направило в МВД для организации рассмотрения и выразило заявителям признательность за активную гражданскую позицию в сфере укрепления законности и правопорядка в Республике Беларусь.

Напомним, в Минске 27 августа прошли задержания десятков журналистов, освещавших протестные акции, также был задержан брестский корреспондент TUT.BY. Среди задержанных в Минске были иностранные граждане, в Октябрьское РУВД даже приезжала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Сотрудники милиции требовали у журналистов дать доступ к телефонам, у фотографа TUT.BY Вадима Замировского отобрали фотоаппарат, флешки и телефон. Тем не менее в своем сообщении МВД заявило, что журналисты не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов

«Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — говорилось в сообщении ведомства.