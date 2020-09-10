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Ректор БГМУ приезжал на Окрестина. Администрация вуза пытается решить вопрос с задержанными студентками

10.09.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 9 сентября после акции солидарности возле БГМУ были задержаны семь студенток медуниверситета. Сейчас они находятся на Окрестина. По информации помощника ректора университета, «в настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает помощник ректора, как только информация о задержании стала известна администрации БГМУ, для выяснения обстоятельств случившегося в Московское РУВД выехала декан фармацевтического факультета Наталия Гурина.

Утром 10 сентября возле ИВС на Окрестина побывали ректор университета Анатолий Сикорский и деканы нескольких факультетов, где «обсудили с работниками изолятора создавшуюся ситуацию и возможные пути ее разрешения».

«В настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы», — сказано в сообщении, которое администрация вуза разослала студентам.

На данный момент остаются задержанными семь студенток БГМУ, которые учатся на лечебном, фармацевтическом и педиатрическом факультетах. Вечером 9 сентября они участвовали в акции медиков, которые выражали солидарность с Марией Колесниковой. Когда к цепочке подъехал микроавтобус без номеров, они двинулись в сторону Малиновки. По дороге девушек задержали.

 
 
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Вечером 9 сентября после акции солидарности возле БГМУ были задержаны семь студенток медуниверситета. Сейчас они находятся на Окрестина. По информации помощника...
 
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