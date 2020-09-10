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Ректор БГМУ приезжал на Окрестина. Администрация вуза пытается решить вопрос с задержанными студентками
10.09.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 сентября после акции солидарности возле БГМУ были задержаны семь студенток медуниверситета. Сейчас они находятся на Окрестина. По
Как сообщает помощник ректора, как только информация о задержании стала известна администрации БГМУ, для выяснения обстоятельств случившегося в Московское РУВД выехала декан фармацевтического факультета Наталия Гурина.
Утром 10 сентября возле ИВС на Окрестина побывали ректор университета Анатолий Сикорский и деканы нескольких факультетов, где «обсудили с работниками изолятора создавшуюся ситуацию и возможные пути ее разрешения».
«В настоящее время администрация БГМУ принимает все меры для решения данной проблемы», — сказано в сообщении, которое администрация вуза разослала студентам.
На данный момент остаются задержанными семь студенток БГМУ, которые учатся на лечебном, фармацевтическом и педиатрическом факультетах. Вечером 9 сентября они участвовали в акции медиков, которые выражали солидарность с Марией Колесниковой. Когда к цепочке подъехал микроавтобус без номеров, они двинулись в сторону Малиновки. По дороге девушек задержали.
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Ректор БГМУ приезжал на Окрестина. Администрация вуза пытается решить вопрос с задержанными студентками
Вечером 9 сентября после акции солидарности возле БГМУ были задержаны семь студенток медуниверситета. Сейчас они находятся на Окрестина. По информации помощника...
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