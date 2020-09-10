Колесникову, Знака и Салея признали политзаключенными

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитные организации признали представителей Координационного совета Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея политзаключенными. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея. Они уверены, что уголовное преследование этих людей носит политически мотивированный характер и направлено на то, чтобы воспрепятствовать их законной деятельности.

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