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Колесникову, Знака и Салея признали политзаключенными

10.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитные организации признали представителей Координационного совета Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея политзаключенными. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея. Они уверены, что уголовное преследование этих людей носит политически мотивированный характер и направлено на то, чтобы воспрепятствовать их законной деятельности.

(Дополняется)

 
 
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Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея.
 
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