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Колесникову, Знака и Салея признали политзаключенными
10.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитные организации признали представителей Координационного совета Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея политзаключенными. Об этом
Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея. Они уверены, что уголовное преследование этих людей носит политически мотивированный характер и направлено на то, чтобы воспрепятствовать их законной деятельности.
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Как указывают в своем заявлении правозащитники, они не согласны с правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака и Салея.
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