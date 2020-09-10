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Жительница Лунинца купила йогурт с нормальным сроком годности - и плесенью. Производитель объяснил, в чем дело

10.09.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 сентября в продовольственном магазине Лунинца Эмма Мукалова купила два стаканчика молочного йогурта со сроком годности до 11 сентября. Два дня спустя, 9-го, она их открыла и обнаружила плесень. Производитель пообещал заменить покупательнице испорченный продукт на свежий — и объяснил «Медиа-Полесье», как такое могло произойти.


Фото: Медиа-Полесье

По словам Эммы, срок годности йогурта — до 11 сентября. Однако, когда она открыла баночки 9 сентября, продукт уже расщепился на плотную и жидкую фракции, а на поверхности была плесень.

— В летнее время к нам не часто, но каждый год поступают жалобы на испортившийся продукт, — пояснила начальник лаборатории ОАО «Лунинецкий молочный завод», производителя продукта Наталья Кахнович. — Дело в том, что в отдельных магазинах какое-то время не соблюдается температурный режим, а молочная продукция у нас без консервантов и вообще без всякой химии, на закваске, — поэтому скоропортящаяся. Мы ведь на упаковке не зря указываем, что хранить ее необходимо при температуре 2 градуса, даже если она герметично запечатана. Максимум тепла для йогуртов и другой «молочки» — 6 градусов.

На молокозаводе заверили, что испортившийся товар покупательнице заменят свежим, а также обратят внимание на температурный режим в магазине.

 
 
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