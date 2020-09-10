В Минске работает бесплатная доставка продуктов для пострадавших от политических событий в стране

Источник материала: Tut.by

Интернет-сервис по доставке продуктов « Ежик » помогает людям, которые пострадали из-за политических событий в стране. Сервис предлагает доставить бесплатный продуктовый набор, который можно собрать на сайте.



Фото предоставлено сервисом Ежик. бай

Сервис по доставке продуктов похож на самый обычный интернет-магазин, но в последнее время он работает в благотворительных целях и занимается только бесплатными заказами.

«Ежик» готов привезти продукты бесплатно для тех, кто неожиданно потерял работу, пострадал и временно не может работать, кто переживает обострение психического заболевания или расстройства.

При заказе попросят указать документ, который может подтвердить, что человек пострадал, — это может быть трудовая книжка, отметка в паспорте, медицинская справка, переписка с руководством.

Заказ можно собрать на сумму до 50 баллов (это примерно 50 рублей). Создатели сервиса говорят, что стоимость товаров в баллах сделали специально, чтобы не было четкой привязки к сумме и люди не стеснялись делать заказ.

Юка Куст один из основателей «Ежика» рассказывает, что со стеснением они столкнулись сразу, как переключились на волонтерскую деятельность.

— Мы помогали людям на Окрестина, в Жодино, тем, кто был в больницах. После событий первой недели мы поняли, что многие уже дома. По спискам мы начали предлагать доставку продуктовых корзин. Но из нескольких тысяч пострадавших за пять дней нам пришла всего одна заявка. Выяснилось, что люди стесняются просить помощи. Тогда мы просили стачкомы составить списки нуждающихся — многие испугались за свои данные, переживали, что они уйдут людям, которые причинили им страдания и боль. Поэтому мы решили помогать через сайт доставки, чтобы преодолеть этот барьер, — рассказывает Юка Куст.

Ежедневно «Ежик» обеспечивает продуктовыми наборами 20−30 семей и готов помогать большему количеству людей.

Куст говорит, что сейчас поступают заявки от людей из-за границы, которые хотели бы оплачивать доставку для своих родственников и знакомых, поэтому в скором времени на сайте появится возможность для платного заказа. Прибыль, по словам Куста, от таких покупок все равно пойдет на благотворительность.

Заметим, что сервис помогает всем пострадавшим независимо от их политических убеждений. Так, «Ежик» был волонтером, где угощал едой людей на митингах, в том числе и на провластных .